CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với ghi nhận doanh thu thuần đạt 31,4 tỷ đồng, giảm tới 95% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu môi giới bất động sản sụt giảm tới 94%, chỉ đạt 32,7 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng hợp dồng mua bán bất động sản cũng giảm 99% về còn 1,3 tỷ đồng.

Với doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt hơn 13,3 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính KHG đạt 56,4 tỷ đồng, giảm gần 66%, chiếm phần lớn là lãi cho vay với 7,4 tỷ đồng và hợp tác đầu tư với 47,9 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu tài chính của Khải Hoàn Land cho thấy chủ yếu đến từ các bên liên quan, bao gồm CTCP Bất động sản Khải Minh Land với 24,66 tỷ đồng và Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới 6,7 tỷ đồng.

Kỳ này, các chi phí của KHG đều được tiết giảm, tuy nhiên, lãi sau thuế của KHG vẫn ‘lao dốc’ 97%, về còn 7,4 tỷ đồng. Có thể thấy, khoản lãi gộp ít ỏi đã không thể giúp doanh nghiệp này có lãi khi hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp) của KHG ghi nhận âm 44,6 tỷ đồng. Như vậy, trong quý cuối năm 2023, Công ty vẫn thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của KHG đạt 330,5 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 72% về còn 123,9 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của KHG trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Khải Hoàn Land đạt 6.500,7 tỷ đồng, giảm 7,7% so với hồi đầu năm. Trữ tiền của Khải Hoàn Land giảm mạnh khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 195,7 tỷ đồng về còn 70 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 54,3%, về còn 210,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Khải Hoàn Land đang bị khách hàng/đối tác chiếm dụng vốn rất lớn khi có khoảng 91,5% tài sản nằm ngoài công ty khi các khoản phải thu đạt 5.951 tỷ đồng (các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.217,2 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn hơn 4.733,8 tỷ đồng).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu dài hạn từ CTCP Bất động sản Khải Minh Land (1.844 tỷ đồng), đây là khoản hợp tác kinh doanh về Dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long giá trị 1.384 tỷ đồng và Dự án T&T Phố Nối tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giá trị 460 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution (940 tỷ đồng) đây là khoản Hợp tác kinh doanh về Dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Công ty TNHH Khải Hoàn- Vũng Tàu (500 tỷ đồng) đây là khoản Hợp tác kinh doanh về Dự án tại Tiều khu 01 nằm trong Giai đoạn 1 Đảo Gò Găng thuộc Dự án Khu đô thị mới Gò Găng và Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Khải Hoàn - Vũng Tàu làm chủ đầu tư ; Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới (445,5 tỷ đồng) Hợp tác kinh doanh về Dự án T&T Complex tại số 120 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, giá trị 122,5 tỷ đồng và Dự án T&T Victoria tại số 01 đường Quang Trung, Vinh, Nghệ An, giá trị 323 tỷ đồng, Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh (440 tỷ đồng) là khoản hợp tác tại dự án Khải Hoàn Prime với giá trị tối thiểu 1.125 tỷ đồng, hiện tại Khải Hoàn Land đã góp 440 tỷ đồng.

Ngoài ra, KHG còn khoản phải thu về cho vay dài hạn với Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu theo hợp đồng vay vốn trung và dài hạn với mục đích tài trợ vốn cho Dự án Khu đô thị mới Gò Găng - Thành phố Vũng Tàu. Theo đó số tiền vay vốn là 490 tỷ đồng, thời gian vay là 12 tháng và đã được gia hạn theo thỏa thuận đến ngày 31/12/2024, lãi suất vay là 12%/năm. Lợi ích từ việc cho vay là sau khi Khải Hoàn - Vũng Tàu Group hoàn tất các điều kiện pháp lý tiên quyết của dự án, KHG sẽ được quyền quyết định tham gia hợp tác đầu tư phát triển 2 Tiểu khu của Dự án với diện tích khoảng 170ha. Quy mô của dự án này là 1.509ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 317.199 tỷ đồng được triển khai thành 5 giai đoạn từ 2018 đến 2034.

Phía nguồn vốn, KHG có tổng nợ phải trả ở mức 1.237 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính laf 1.005 tỷ đồng, gồm 840 tỷ đồng nợ trái phiếu với lãi suất 13,5%/năm. Năm 2023, Khải Hoàn Land ghi nhận chi phí lãi trái phiếu hơn 90 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng phí tư vấn phát hành và chi phí quản lý trái phiếu.