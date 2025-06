Khải Hoàn Land “bắt tay” Phước Thành thi công phần thân dự án Khải Hoàn Prime

Đây là một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình thi công dự án Khải Hoàn Prime cũng như sự hợp tác của 2 đơn vị có uy tín lớn trong ngành BĐS và thi công xây dựng là Tập đoàn Khải Hoàn Land và Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành.

Lễ ký kết được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đội ngũ lãnh đạo hai bên cùng đông đảo các chuyên viên kinh doanh, khách mời,…

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành khẳng định vị thế là một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Doanh nghiệp được mệnh danh là "cánh tay thép của những dự án biểu tượng", ghi dấu với nhiều dự án quy mô lớn trải dài trên khắp cả nước với đa dạng phân khúc sản phẩm như: căn hộ cao cấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng, trường học, bệnh viện,… có chất lượng thi công vượt trội và tối ưu nhất.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Hoàng Vũ Nhật - Đại diện công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành cho biết: "Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, tiên phong ứng dụng nền tảng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai các hạng mục xây dựng phần thân và hoàn thiện dự án Khải Hoàn Prime với chất lượng vượt trội, tiến độ đảm bảo và an toàn."

Sự kiện lần này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến độ thi công Khải Hoàn Prime, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư nghiêm túc của Khải Hoàn Land vào chất lượng và giá trị bền vững của dự án. Với uy tín, tiềm lực vững mạnh cùng hệ thống phân phối rộng khắp và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Khải Hoàn Land tiếp tục củng cố vị thế là thương hiệu đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường, luôn đồng hành cùng nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Lãnh Đạo Tập đoàn Khải Hoàn Land phát biểu: "Việc hợp tác với những đơn vị uy tín như Phước Thành là minh chứng cho cam kết của Khải Hoàn Land trong việc kiến tạo những công trình chất lượng, bền vững và đẳng cấp. Với kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp của đối tác cùng tâm huyết mà chúng tôi đặt vào dự án, tin rằng Khải Hoàn Prime sẽ trở thành biểu tượng mới của dòng sản phẩm cao cấp tại Nam Sài Gòn."

Lễ ký kết hợp tác giữa Khải Hoàn Land và Phước Thành thực hiện gói thầu xây dựng phần thân và hoàn thiện dự án Khải Hoàn Prime

Khải Hoàn Prime là dự án trọng điểm do Tập đoàn Khải Hoàn Land phát triển tại khu Nam TP.HCM. Dự án toạ lạc trên trục đường huyết mạch Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Khải Hoàn Prime hiện đang ra mắt Toà tháp căn hộ The Gali, được mệnh danh là "Nàng Hậu" của khu Nam hội tụ "Tứ Nhất" đặc quyền, mang phong cách sang trọng, kiêu sa và đẳng cấp, xứng tầm tuyệt tác nghệ thuật đương đại.

Trong quá trình lựa chọn đối tác thi công, Khải Hoàn Land đặt ra những tiêu chí nghiêm ngặt, đặc biệt là về năng lực triển khai, kinh nghiệm thi công thực địa và tiêu chuẩn an toàn lao động – môi trường. Dự án Khải Hoàn Prime tọa lạc tại khu vực đông dân cư và sở hữu vị trí ven sông đặc thù, vì vậy chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến các yếu tố như: an toàn trong thi công, kiểm soát tác động môi trường, an ninh công trường cũng như đảm bảo mỹ quan khu vực trong suốt quá trình xây dựng.

Với địa chất ven sông và môi trường dân cư xung quanh, mọi hoạt động thi công tại Khải Hoàn Prime phải được triển khai một cách khoa học, chỉn chu và tuân thủ tuyệt đối các quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là lý do Khải Hoàn Land hợp tác cùng Phước Thành – tổng thầu uy tín, giàu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát an toàn công trình tối ưu.

Trước đó, Tập đoàn Khải Hoàn Land cũng đã tổ chức thành công Lễ đóng nắp hầm toàn dự án, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án Khải Hoàn Prime vào ngày 10/5/2025. Đây là bảo chứng cho năng lực triển khai, tiềm lực tài chính và sự kiên định với cam kết phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Khải Hoàn Prime – biểu tượng sống đẳng cấp mới tại khu Nam Sài Gòn

Luôn chỉn chu và dành tâm huyết vào mỗi dự án, trong quá trình phát triển Khải Hoàn Prime, Khải Hoàn Land đã quyết định nâng cấp toàn bộ lan can ban công từ sắt thành kính cường lực cao cấp cho cả ba tháp, giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế và tối ưu tầm nhìn không giới hạn cho từng căn hộ. Đây được xem là điểm cộng lớn, thể hiện cam kết đầu tư bài bản của chủ đầu tư, không ngừng tạo ra sự khác biệt và những giá trị đẳng cấp cho khách hàng.

Với "cú bắt tay" của hai thương hiệu uy tín trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên những bước tiến vững chắc trong hành trình kiến tạo Khải Hoàn Prime trở thành biểu tượng sống đẳng cấp tại khu Nam TP.HCM, sớm hoàn thiện theo đúng tiến độ, đạt chất lượng vượt trội, mang đến một chuẩn mực sống mới, nơi hội tụ tiện nghi, thẩm mỹ và những giá trị tinh thần khác biệt cho cộng đồng cư dân tinh hoa trong tương lai.