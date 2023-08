Khải Hoàn Land ký kết cùng Coteccons, Lê Phong phân phối độc quyền dự án The Emerald 68

Ngày 18/4, sự kiện ký kết phân phối độc quyền dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 giữa Coteccons, Lê Phong và Khải Hoàn Land đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự hiện diện của các thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo các đơn vị.



Ngày 18/4/2023, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã chính thức ký kết cùng Coteccons, Lê Phong phân phối dự án The Emerald 68

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho sự kết hợp, đồng hành giữa các doanh nghiệp uy tín trong ngành, đồng thời là tiền đề mở ra quan hệ hợp tác bền vững, dài hạn giữa Coteccons, Lê Phong, Tập đoàn Khải Hoàn Land trong thời gian tới với sứ mệnh mang đến cho khách hàng – nhà đầu tư những sản phẩm, dịch vụ bất động sản chất lượng hàng đầu.

Sau sự kiện ký kết này, Khải Hoàn Land sẽ phối hợp cùng CĐT triển khai các kế hoạch chi tiết phân phối dự án The Emerald 68

Coteccons là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành xây dựng với gần 20 năm kinh nghiệm trong vai trò là tổng thầu các dự án quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ khách sạn, resort, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp,…



Không chỉ ghi dấu với các công trình mang tính biểu tượng, đóng góp vào sự phát triển cho diện mạo đô thị mới, Coteccons còn hướng đến các giá trị bền vững, tiên phong sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đổi mới công nghệ để giảm phát thải cùng nhiều hoạt động khác hướng đến một tương lai bền vững.

Tập đoàn Lê Phong hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn Lê Phong đã chứng minh tiềm lực mạnh với hàng loạt dự án giá trị trên bản đồ bất động sản cả nước. Riêng tại thị trường Bình Dương, Lê Phong sở hữu hơn 20 dự án nhà phố thương mại, khu đô thị và căn hộ cao cấp được đánh giá cao từ thị trường, đối tác, khách hàng; tiêu biểu là dự án căn hộ The Emerald Golf View Thuận An, dự án Thiên An Origin Thuận An, dự án nhà phố Rich Town An Phú, dự án Royal Market Town Thuận An, dự án Thuận An Central Bình Dương, dự án khu dân cư Lê Phong Tân Đông Hiệp 1, Tân Đông Hiệp 2,…

Về phía Tập đoàn Khải Hoàn Land, đây là thương hiệu với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư – hợp tác phát triển và phân phối các dự án bất động sản. Khải Hoàn Land đang sở hữu quỹ đất giàu tiềm năng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhiều dự án do Tập đoàn làm chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Sở hữu mạng lưới phân phối mạnh với hệ thống chi nhánh quy mô tập trung lớn, đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết, Khải Hoàn Land luôn được các chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực kinh doanh, giữ vững thành tích top đầu đại lý chiến lược của Vingroup, GS E&C, Masterise Homes, Keppel Land, T&T Group, VinaCapital, Phú Long, Five Star Group,… Suốt thời gian qua, Khải Hoàn Land đã chứng minh được năng lực vượt trội trong vai trò đồng hành, hợp tác phát triển các dự án chất lượng cùng các chủ đầu tư uy tín. Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng được biết đến là doanh nghiệp hết lòng với các dự án thiện nguyện vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ của buổi ký kết, Coteccons, Lê Phong và Khải Hoàn Land đã thống nhất nhiều hạng mục hợp tác quan trọng, hướng đến việc khai thác thế mạnh giữa các bên, đồng thời đưa ra các phương án triển khai tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai phân phối dự án The Emerald 68 ra thị trường.

Coteccons, Lê Phong và Khải Hoàn Land định hướng quan hệ trở thành đối tác chiến lược, lâu dài và bền vững

Được biết, từ thời điểm này, Khải Hoàn Land sẽ phân phối độc quyền dự án The Emerald 68. Dự án với gần 800 căn hộ do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đồng là chủ đầu tư.



The Emerald 68 sở hữu 2 mặt tiền, tọa lạc ở số 68 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương tiếp giáp với Đại lộ Bình Dương, cửa ngõ TP. Thủ Đức – Tâm điểm của trung tâm kinh tế hành chính lớn nhất phía Nam Việt Nam gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa. Đặc biệt, dự án giáp ranh TP.HCM chỉ 1 km, nằm sát địa phận của TP. Thủ Đức, sở hữu tầm nhìn ôm trọn sông Sài Gòn.

Nằm ngay tâm điểm thương mại sầm uất, The Emerald 68 thừa hưởng trọn vẹn sức bật của hạ tầng giao thông trong khu vực, liên kết vùng hoàn hảo, giúp cư dân nhanh chóng kết nối đến các trung tâm giải trí, văn hóa, giáo dục, hành chính và chính trị chỉ trong ít phút di chuyển.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tụ tài lộc, The Emerald 68 là lựa chọn xứng đáng của các chủ nhân thành đạt khi đầu tư chỉn chu hệ sinh thái tiện ích nội khu phong phú, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tận hưởng, giải trí, chăm sóc sức khỏe như hồ bơi muối khoáng, hồ sục jacuzzi 4 mùa nước ấm, khu thể thao ngoài trời, gym-yoga, sân bóng rổ, cờ vua ngoài trời, con đường massage Ngọc Lục Bảo, BBQ ngoài trời, nhà trẻ,... Dự án còn có hệ thống shophouse sang trọng, hình thành tuyến Shopping street sầm uất, phục vụ đa dạng nhu cầu ăn uống, mua sắm, sinh hoạt...

Lấy cảm hứng từ viên ngọc lục bảo mang ý nghĩa tăng trưởng, quý giá và thành công, The Emerald 68 mang khát vọng kiến tạo cuộc sống sung túc, viên mãn dài lâu cho cộng đồng cư dân tinh hoa; một biểu tượng thịnh vượng mới, báu vật trường tồn của tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện của Coteccons, Lê Phong và Khải Hoàn Land bày tỏ sự vui mừng khi lễ ký kết hoàn thành tốt đẹp. Với mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững, các đơn vị cam kết sẽ hoàn toàn tương trợ nhau một cách hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực khi đưa các căn hộ chất lượng của The Emerald 68 đến với đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

Thông tin dự án: Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emarald 68) tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.