Khai mạc Hội thảo, triển lãm Quốc tế về An toàn không gian mạng - Vietnam Security Summit 2023

Sáng ngày 2/6, Vietnam Security Summit 2023 được tổ chức lần thứ 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn IEC là đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện.



Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn thông tin tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch, UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá, sự kiện “Hội thảo và triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng Việt Nam 2023” là một sự kiện quan trọng, mang đến cho chúng ta cơ hội để cùng nhau tìm hiểu và thảo luận về một vấn đề ngày càng quan trọng trong thời đại số hóa - đó là An toàn không gian mạng. “Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải quyết vấn đề an toàn an ninh thông tin mà Bộ, ngành, địa phương các tỉnh, thành phố quan tâm”.

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Vietnam Security Summit 2023 là một sự kiện quan trọng, mang đến cơ hội tìm hiểu và thảo luận về một vấn đề ngày càng quan trọng trong thời đại số hóa là An toàn không gian mạng. Đồng thời, kỳ vọng sự kiện sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải quyết vấn đề an toàn an ninh thông tin, cũng như nâng cao nhận thức, đào tạo về an ninh mạng, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, tăng cường sự hợp tác trong nước và quốc tế để đối phó với những mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Với chủ đề “An toàn dữ liệu: Bảo vệ tài nguyên số quốc gia”, sự kiện hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về những xu hướng mới trong lĩnh vực an toàn thông tin, đồng thời đề xuất những chiến lược, giải pháp phòng ngừa và ứng phó với những rủi ro tiềm ẩn trong không gian mạng hiện nay.

Song song với phiên Báo cáo chính và các Hội thảo chuyên đề, Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng với sự tham gia của 40+ nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới như VNPT, Công ty An ninh mạng Viettel, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Cloudflare, Kaspersky…

Các giải pháp nổi bật sẽ được giới thiệu trong triển lãm bao gồm: Ngăn chặn thất thoát dữ liệu, Chống rò rì dữ liệu, An ninh trên nền tảng Đám mây, Bảo mật IoT/5G, Bảo mật thiết bị di động, Bảo mật dữ liệu, Bảo mật đầu cuối, DDoS, Phản hồi và phát hiện mở rộng (XDR), Bảo mật các ứng dụng trên nền tảng đám mây (CNAPP), Tấn công giả mạo, Tống tiền bằng mã độc, Bảo mật IT/OT, SOC/SIEM, IAM/PAM, v.v.