Khai mở kỷ nguyên tỷ won - Ngọn gió tươi mới thị trường bất động sản

Khách tham dự gồm đại diện của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, Hiệp hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, đại diện các nhà phân phối nổi tiếng như Nhà Đại Phát, Smartland, IQI Việt Nam, Phú Hoàng Land, Southern Homes, Hana Home, An Phong Group, The One Land, Vietnam Realtor, Saigon Group… cùng nhiều nhân viên kinh doanh xuất sắc của khu vực miền Nam.Sau 12 năm đến Việt Nam với hàng chục dự án chất lượng cao khắp dải đất hình chữ S, N.H.O, một nhà đầu tư bất động sản uy tín đến từ Hàn Quốc vừa tổ chức thành công sự kiện "Khai mở kỷ nguyên tỷ won" nhằm đánh dấu một cột mốc mới của doanh nghiệp tại thị trường bất động sản Việt Nam.



Trong lời mở đầu sự kiện, ông Jeong Cheol, thành viên Hội đồng Quản trị N.H.O đã nhấn mạnh về triết lý kinh doanh và điểm đặc biệt của N.H.O là phát triển toàn diện và vượt trội: tích hợp chặt chẽ phần cứng và phần mềm. "Phần cứng" ở đây là kết cấu, kiến trúc, chất lượng công trình nhà ở. "Phần mềm" là hệ thống quản lý, vận hành tận tâm, giàu kinh nghiệm và cực kỳ chuyên nghiệp. "Phần mềm" này còn có Hi LIFE, một phong cách sống tích hợp giữa giáo dục và thư giãn, giúp gắn kết gia đình, cộng đồng, nhằm đem đến cho cư dân thêm nhiều trải nghiệm và niềm vui sống.



N.H.O cũng giới thiệu đến công chúng dàn lãnh đạo hùng hậu trong hệ sinh thái phát triển nhà ở của mình, bao gồm 4 công ty: Công ty Thiết kế ADU, Công ty Xây dựng Handong, Công ty Quản lý dự án SYPM, Công ty Quản lý vận hành Alpha Plus. Việc sở hữu một hệ sinh thái toàn diện và chặt chẽ, bao gồm các chuyên gia Hàn Quốc giàu kinh nghiệm trên trường quốc tế, cũng là nhân tố giúp cho các dự án của N.H.O luôn có chất lượng tốt với mức giá cực kỳ hợp lý.

Phát biểu tại sự kiện, ông Han Hyunjin - Giám đốc Công ty Thiết kế ADU cho biết: "Chúng tôi kiến tạo những nơi chốn mà mọi người mong muốn trở về. Và bằng sự tinh tế trong từng chi tiết, những tổ ấm ấy đem lại sự thoải mái trong từng khoảnh sống của mỗi thành viên".

Ông Noh Dae Yoon, Gám đốc Điều hành của SPYM cũng khẳng định: "SYPM, nhà quản lý dự án đáng tin cậy. Bằng sự chuyên nghiệp và kỹ lưỡng, chúng tôi sâu sát đến từng chi tiết, và giúp tất cả các giai đoạn phát triển dự án đạt đến giá trị tối đa".

Bên cạnh các thông điệp ấn tượng, "Khai mở Kỷ Nguyên Tỷ Won" quả thực là một sự kiện độc đáo và đầy hứng khởi, đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho người tham dự.

Chương trình được thiết kế dựa trên gameshow "Đi tìm ẩn số", mở ra những thông điệp thú vị từ Ban lãnh đạo N.H.O

Chương trình được thiết kế như một Gameshow hấp dẫn cùng nhiều phần quà giá trị, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa N.H.O với các đối tác, khẳng định giá trị bền vững của N.H.O.



Những bài phát biểu ngắn và ấn tượng của dàn lãnh đạo trẻ từng tu nghiệp và làm việc tại những quốc gia hàng đầu như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đưa ra các thông tin súc tích, và truyền cảm hứng và sinh động.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 Trương Thị Diệu Ngọc đến tham dự sự kiện và bất ngờ trước sự tổ chức đầy mới mẻ và nhiều thú vị

"Thông tin đưa ra thật rõ ràng, dễ nắm bắt khiến người nghe cảm thấy tin tưởng rằng đây là một đội ngũ làm việc đầy sáng tạo. Tôi chưa từng dự một sự kiện bất động sản nào mà lôi cuốn từ đầu đến cuối như vậy." – Uyên Lan, một nhân viên kinh doanh đã có 10 năm trong ngành bất động sản tại TP.HCM nhận định.



Ông Noh Dae Yoon - người đã thành công với nhiều dự án ở cả Việt Nam và Hàn Quốc trước khi phát biểu còn đốt cháy khán phòng bằng bài nhảy K-dance đang thịnh hành tại Hàn Quốc một cách sôi động, thể hiện sự tài hoa, năng động, nhiệt huyết của K- team. Màn trình diễn của ông Noh Daeyoon nhận về nhiều tràng vỗ tay và trở thành nhân vật được khách tham dự muốn được chụp hình chung nhiều nhất sự kiện.

"Đúng là hình ảnh một doanh nghiệp lý tưởng của thời đại 4.0: Lãnh đạo thông thái, có tầm nhìn lại gần gũi và tài hoa, sản phẩm chất lượng với đầy đủ cam kết, tôi tin là N.H.O sẽ có một vị trí rất sáng trên thị trường bất động sản". - An Huy, một nhân viên kinh doanh khác nhận xét về màn ra mắt của K-Team.

Xuất đầu lộ diện một cách ngoạn mục, đầy sáng tạo sau 12 năm lặng lẽ làm việc tại thị trường Việt Nam, với 10.000 tổ ấm đã "chìa khóa trao tay" tại nhiều tỉnh thành Việt Nam, còn cho thấy một tầm vóc và bản lĩnh đáng gờm cùa các nhà đầu tư Hàn Quốc - đất nước có bề dày hơn nửa thế kỷ trong lĩnh vực phát triển nhà ở và căn hộ.

Màn biểu diễn sôi động từ ông Noh Dae Yoon - Giám đốc Điều hành SYPM và vũ đoàn đã "đốt cháy" cả khán phòng tại sự kiện "Khai mở kỷ nguyên tỷ won"

Sự kiện khép lại bằng lời khẳng định của đại diện N.H.O: "Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào những chuyển đổi quan trọng, và nhu cầu nhà ở cho giới trung lưu và lao động trình độ cao cũng đang đặt ra những tiêu chuẩn mới. Mục tiêu 5 năm sắp tới của N.H.O là phát triển 20 nghìn căn hộ ở các đô thị trọng điểm tại Việt Nam và nâng chuẩn sống của cư dân lên một tầm cao mới."



Khai Mở Kỷ Nguyên Tỳ Won của N.H.O đã thực sự là một sự kiện đem lại nhiều tín hiệu lạc quan cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là một làm gió làm tươi mới thị trường, đem lại nhiều cơ hội sở hữu những ngôi nhà chất lượng cao, mức giá hợp lý đi kèm hệ sinh thái văn hóa cho các gia đình trung lưu tại các đô thị đang phát triển./