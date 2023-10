Khai thác "mỏ vàng" dữ liệu số

Quản trị xã hội minh bạch hơn

Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức Hội nghị CĐS trong Công an nhân dân lần thứ 2. Theo báo cáo kết quả CĐS trong Công an nhân dân 9 tháng đầu năm, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06. Bộ Công an cũng đã hoàn thành cắt giảm nhiều yêu cầu nộp hồ sơ, giấy tờ về nhân thân. Trong đó, tỉ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 78%. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an đã có nhiều hoạt động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thông qua CĐS. Điều này tiết kiệm thời gian, đi lại vất vả cho nhân dân, doanh nghiệp nên được xã hội đồng tình hưởng ứng. Ngoài ra, việc CĐS cũng khiến quản trị xã hội minh bạch hơn và "không có đất cho tiêu cực".

Ng.Hưởng