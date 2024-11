Ngân hàng đầu tiên triển khai quản lý thẻ toàn diện trên đám mây

Ngân hàng số Cake và Visa vừa ra mắt hệ thống quản lý thẻ toàn diện trên đám mây ứng dụng giải pháp Visa Cloud Connect. Cake là ngân hàng khách hàng đầu tiên của Visa triển khai thành công CMS trên đám mây tại Việt Nam. Và là đơn vị đầu tiên trên toàn cầu triển khai thành công hệ thống này thông qua hạ tầng Google Cloud.

Thành công này đánh dấu bước đột phá quan trọng trong hiện đại hóa quy trình thanh toán và khẳng định vị thế tiên phong về giải pháp công nghệ của Cake tại Việt Nam.

Ông Từ Thế Hiển, Giám đốc Công nghệ của Cake, chia sẻ: "Công nghệ là yếu tố cốt lõi trong hành trình phát triển của Cake. Với chuyên môn trong lĩnh vực thanh toán của Visa, "DNA đổi mới" của Cake và hệ thống bảo mật của Google Cloud, sự hợp tác này mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và hiệu quả vận hành cao. Điều này khẳng định năng lực công nghệ và khả năng hợp tác với các tổ chức toàn cầu của Cake, nhằm cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt Nam, đúng với tiêu chí ‘Dễ như Cake’".

Theo đó, Visa Cloud Connect củng cố khả năng kết nối an toàn của Cake với mạng lưới toàn cầu của Visa thông qua nền tảng đám mây, từ đó đơn giản hóa, tối ưu hoá tốc độ truy cập vào hệ thống thanh toán của Visa.

Việc kinh doanh của Cake khi sử dụng nền tảng Visa Cloud Connect được cho sẽ đạt được những lợi ích vượt trội, bao gồm giảm chi phí hạ tầng cho trung tâm dữ liệu, thúc đẩy tính bền vững thông qua hiệu quả vận hành, cũng như khả năng mở rộng linh hoạt - đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng, và các cải tiến hình thức thanh toán trong tương lai. Visa Cloud Connect hỗ trợ tất cả các loại thẻ và giao dịch, với phạm vi hoạt động toàn cầu, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: "Sự hợp tác này mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam những công nghệ cần thiết để phát triển trong nền kinh tế số. Hệ thống quản lý thẻ trên nền tảng đám mây giúp nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với tầm nhìn của Visa về một tương lai số hóa tại Việt Nam. Điều này cũng nhấn mạnh cam kết của Visa trong việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực fintech và thúc đẩy tài chính toàn diện tại khu vực".

Cake là đối tác ngân hàng đầu tiên của Visa triển khai thành công hệ thống quản lý thẻ toàn diện trên Google Cloud. Ảnh: Cake

Nền tảng xử lý thanh toán độc quyền của Cake được xây dựng trên kiến trúc hiện đại với microservices định hướng theo miền, kiến trúc hướng sự kiện, và tận dụng các dịch vụ đặc biệt của Google Cloud như Google Kubernetes Engine (GKE) Enterprise, Spanner, Pub/Sub và BigQuery. Gần đây, Cake đã cho vận hành công nghệ thẻ ghi nợ ảo dùng một lần đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng Visa Cloud Connect, nhằm áp dụng cho các sản phẩm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng sắp ra mắt.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Quốc gia, Google Cloud Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang một xã hội không tiền mặt, với tổng giá trị giao dịch thanh toán kỹ thuật số dự kiến đạt từ 300 tỷ USD đến 350 tỷ USD vào năm 2030. Chúng tôi tự hào rằng, hệ thống quản lý thẻ toàn diện ứng dụng Visa Cloud Connect của Cake lần đầu tiên trên thế giới được triển khai trên Google Cloud – một hạ tầng mở, an toàn, với khả năng tùy biến linh hoạt và tối ưu chi phí, cho phép mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện, liền mạch mà khách hàng yêu cầu. Sự hợp tác này với ngân hàng số Cake thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới fintech tại Việt Nam."

Ra mắt vào tháng 01/2021, Cake by VPBank là ngân hàng thuần số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn trình hoạt động ngân hàng theo định hướng "Next GenAI Bank". Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số duy nhất đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 về sinh trắc học khuôn mặt, Cake cũng đạt chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán - PCI DSS 4.0 level 1.

Riêng năm 2024, Cake giành chiến thắng quan trọng về công nghệ tại các giải thưởng lớn, như "Ngân hàng AI tốt nhất" tại The Asian Banker award; "Rising Star" tại Euromoney for Excellent. Trong nước, Cake là "Ngân hàng công nghệ của năm" tại Better Choice award.