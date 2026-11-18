Không chỉ về kiến trúc, phong cách Modern Neo-Classic còn được tiếp nối trong không gian nội thất căn hộ Khải Hoàn Imperial qua tiêu chuẩn bàn giao sang trọng.

Chuẩn sống hạng sang bắt đầu từ chất lượng bàn giao

Với tâm huyết của Chủ đầu tư Khải Hoàn Land, Khải Hoàn Imperial tiên phong kiến tạo chuẩn sống hạng sang với công trình tháp đôi 41 tầng mang phong cách kiến trúc Modern Neo-Classic đầy kiêu hãnh, từng bước xác lập vị thế biểu tượng kiến trúc mới tại lõi trung tâm đô thị Thuận An.

Vẻ đẹp duy mỹ và tinh thần sang trọng ấy tiếp tục được thể hiện trong từng không gian sống, nơi vật liệu cao cấp và trang thiết bị từ những thương hiệu danh tiếng quốc tế được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa với tiêu chuẩn hoàn thiện tinh xảo.

Ngay từ lối vào, cửa chính American Door hoặc Amavi với vân gỗ ấm áp mở ra không gian phòng khách liên thông bếp rộng thoáng, nơi các thành viên quây quần, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy. Nền gạch porcelain Viglacera khổ lớn với vân đá marble gia công riêng cho dự án tạo dấu ấn thẩm mỹ độc đáo, kết hợp tường sơn ba lớp từ Jotun, Nippon hoặc Dulux, trần thạch cao và len chân tường đồng bộ, tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Với gian bếp, nghệ thuật sắp đặt được thể hiện qua cách tổ chức khoa học. Điểm nhấn là mặt bếp và tường bếp ốp đá nung kết Viglacera - chất liệu đá chứa hơn 90% thạch anh, có độ bền trên 25 năm, chống trầy xước, chống thấm, chống ố vàng và kháng khuẩn.

Hệ tủ bếp nổi bật với sắc be ấm áp, cánh phủ Acrylic bóng gương phản chiếu ánh sáng, tạo chiều sâu không gian. Khoang tủ chén cánh kính tăng nét tinh tế, kết hợp chậu inox Grohe rộng rãi và vòi cổ cao mạ crom sáng bóng, hài hòa giữa thẩm mỹ và tiện nghi. Hoàn thiện gian bếp là bộ đôi bếp từ và máy hút mùi thương hiệu Bosch được tích hợp khéo léo vào hệ tủ, kết hợp hệ đèn LED dưới tủ cùng các ổ cắm bố trí hợp lý, giữ trọn thiết kế tinh tế.

Khải Hoàn Imperial ghi dấu ấn qua từng chi tiết hoàn thiện và sự hiện diện của những thương hiệu danh tiếng.

Mang cảm hứng từ những không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, phòng tắm tại Khải Hoàn Imperial được chăm chút để mỗi phút giây riêng tư đều trở thành trải nghiệm tận hưởng. Gạch porcelain Viglacera vân đá marble cùng vách kính cường lực trong suốt, kết hợp sàn chống trơn, vừa giữ trọn cảm giác khoáng đạt, vừa bảo đảm sự an toàn.

Các thiết bị vệ sinh Duravit và Grohe tạo dấu ấn sang trọng với chậu rửa âm bàn kết hợp mặt đá nung kết vát cạnh, hệ gương phản chiếu ánh sáng tạo chiều sâu cho không gian. Bồn cầu liền khối với men kháng khuẩn, vận hành êm ái, tiết kiệm nước; bộ sen nóng lạnh gồm sen trần và sen tay có thanh đỡ mang đến cảm giác thư thái.

Trong khi đó, phòng ngủ là chốn riêng tư, nơi vẻ đẹp sang trọng hòa cùng cảm giác bình yên và thư thái. Cửa Sung Yu với bề mặt vân gỗ trang nhã, hệ cửa sổ kính lớn đón sáng cùng sàn gỗ công nghiệp cao cấp An Cường chống thấm, nổi bật với đường vân tự nhiên. Trần thạch cao, tường sơn hoàn thiện ba lớp kết hợp nghệ thuật bố trí ánh sáng khéo léo càng tôn lên nét ấm cúng, trang nhã của không gian nghỉ ngơi.

Từ ngưỡng cửa tổ ấm đến phòng ngủ, từng hạng mục bàn giao tại Khải Hoàn Imperial đều được chăm chút đồng bộ; không chỉ khẳng định chất lượng hoàn thiện mà còn tôn vinh vẻ đẹp sang trọng cũng như nâng tầm trải nghiệm của chủ nhân.

Nghệ thuật phối hợp vật liệu, màu sắc và ánh sáng tạo nên không gian sống sang trọng của căn hộ Khải Hoàn Imperial.

Công nghệ hiện đại nâng tầm trải nghiệm sống

Tại Khải Hoàn Imperial, hệ thống công nghệ và kỹ thuật hiện đại được tích hợp đồng bộ, góp phần tối ưu công năng, nâng cao hiệu quả vận hành và mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn, xứng tầm chuẩn mực hạng sang.

Trước hết, công nghệ Smart Home mang đến sự chủ động trong sinh hoạt hằng ngày, giúp chủ nhân linh hoạt điều khiển hệ thống chiếu sáng và điều hòa. Yếu tố an toàn và riêng tư cũng được chú trọng với cửa chính chống cháy, cách âm, góp phần duy trì sự yên tĩnh cho không gian sống. Khóa điện tử Hafele tích hợp bốn phương thức mở khóa, đáp ứng thói quen sử dụng của từng thành viên. Hệ thống Audio Intercom, chuông cửa và nút báo động SOS kết nối với sảnh lễ tân, hỗ trợ liên lạc nhanh chóng khi cần thiết. Trong khi đó, hệ điều hòa âm trần nối ống gió được bố trí khéo léo, giữ trọn sự gọn gàng, liền mạch của không gian.

Mang đến đặc quyền kết nối cùng thiên nhiên, gần 100% căn hộ tại Khải Hoàn Imperial sở hữu ban công và logia, mở ra tầm nhìn panorama hướng sông Sài Gòn, sân golf Sông Bé và toàn cảnh đô thị. Hệ lan can cao 1,4m với kính cường lực ghép hai lớp dày 10mm, khung inox 304 và viền kính bảo vệ vừa bảo đảm an toàn, vừa tôn lên vẻ đẹp hiện đại. Khe thoáng 50mm giúp đón gió tự nhiên, mang đến không gian thư giãn khoáng đạt giữa tầng không.

Trong khi đó, không gian phòng tắm được thiết kế tinh tế theo nguyên tắc "trong ướt – ngoài khô", phân tách hợp lý các khu vực chức năng, mang đến trải nghiệm tiện nghi, sạch thoáng. Khu giặt phơi được bố trí riêng biệt, bảo đảm tính thẩm mỹ hài hòa cho tổng thể căn hộ.

Không dừng lại ở sự chỉn chu trong từng không gian căn hộ, giá trị sống tại Khải Hoàn Imperial còn được khẳng định với lợi thế kết nối đắt giá khi nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, liền kề sân golf Sông Bé và nằm giữa hai ga metro C7 và C8 của tuyến metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn. Dự án đầu tư hệ tiện ích độc đáo, đặc biệt là tổ hợp Sky Resort tầng 21 quy mô lên đến 500m2, cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp từ Savills, mang đến chuẩn sống hạng sang và tiềm năng khai thác bền vững.

Với Khải Hoàn Imperial, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và tâm huyết kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng cao. Sự đầu tư bài bản, chỉn chu từ vật liệu, trang thiết bị đến công nghệ và giải pháp kỹ thuật không chỉ hiện thực hóa tinh thần "Nghệ thuật sống xứng tầm", mà còn thể hiện cam kết của Khải Hoàn Land trong việc mang đến những giá trị sống thực chất, bền vững, xứng đáng với niềm tin của khách hàng.

Dự kiến khi mở bán chính thức, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land sẽ áp dụng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn: chiết khấu lên đến 14%, hỗ trợ vay tối đa 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, phương thức thanh toán ưu việt cho phép khách hàng giãn dòng tiền với mức thanh toán chỉ 18 triệu đồng/tháng trong giai đoạn thi công.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đối diện AEON Mall Canary), phường Thuận Giao, TP.HCM

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