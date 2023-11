Khám phá lợi ích đầu tư tại căn hộ biển The 5Way Phú Quốc

The 5Way Phú Quốc, điểm sáng đầu tư căn hộ biển

Căn hộ biển không chỉ mang đến những trải nghiệm dịch vụ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi trọn vẹn cho chủ nhân, mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời ổn định và bền vững thông qua việc kinh doanh cho thuê khi hợp tác với những đơn vị quản lý, vận hành khách sạn chuyên nghiệp.

Trên thế giới, loại hình căn hộ kết hợp nhu cầu nghỉ dưỡng và kinh doanh cho thuê là một trong những phân khúc đầu tư cực kỳ hấp dẫn, những thủ phủ về du lịch như Phuket hay Bali đã áp dụng rất thành công mô hình này. Có cùng đặc điểm là đường bờ biển dài và thiên nhiên đa dạng, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển theo xu hướng vận hành căn hộ du lịch như thế.

Do đó, căn hộ biển The 5Way Phú Quốc ra đời với kỳ vọng sẽ góp phần phát triển du lịch Phú Quốc theo hình thái trên. The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là dự án căn hộ biển "5 in 1" sống - trải nghiệm - nghỉ dưỡng - đầu tư linh hoạt - an toàn. Sản phẩm mới của chủ đầu tư Vinhomes là nơi kết hợp hoàn hảo giữa phong cách resort nghỉ dưỡng và căn hộ để ở với đầy đủ các tiện ích, đáp ứng chuẩn sống tiện nghi của cư dân từ co-working space, bể sục jacuzzi, sảnh đón, cigar lounge, phòng thiền, bể bơi, spa,… Đặc biệt, dự án nằm tại cửa ngõ siêu quần thể quy mô hơn 1.000 ha Phú Quốc United Center, với hệ sinh thái dịch vụ đã hiện hữu gồm Bệnh viện quốc tế Vinmec, VinBus 24/7, Vinschool, VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino,... mở ra thế giới giải trí không giới hạn cho cư dân và du khách.

Không gian sống đẳng cấp với những tiện ích riêng biệt dành cho cư dân và du khách tại The 5Way

Đây cũng là dòng căn hộ đặc biệt nhất, công năng linh hoạt nhất cùng mức giá tốt nhất của Vinhomes từ trước đến nay với đặc thù nổi bật là cho phép chủ nhân toàn quyền định đoạt. Gia chủ có thể tự do thiết kế, quản lý và sử dụng tùy theo nhu cầu như để ở, tự vận hành kinh doanh, hay cho thuê, và cả chuyển nhượng, mà không phải phụ thuộc vào chủ đầu tư. Đồng thời Phú Quốc vốn là biểu tượng du lịch hấp dẫn hàng triệu du khách trong và ngoài nước, là một trong những nơi ghi nhận nhiều cư dân đến an cư và khởi nghiệp. Do đó, căn hộ biển The 5Way Phú Quốc được xem là sản phẩm dành cho tất cả mọi người với nhu cầu đa dạng và mong muốn tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng, đó có thể là cư dân tại Phú Quốc, người từ nơi khác đến Phú Quốc làm việc, người cao tuổi đã về hưu, và cả những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z.

Cơ hội khai thác kinh doanh căn hộ The 5Way Phú Quốc cùng đơn vị quản lý, vận hành khách sạn, resort uy tín

Khi dự án The 5Way Phú Quốc chính thức ra mắt trên thị trường sẽ mang đến nhiều lợi ích hấp dẫn cho nhà đầu tư, đặc biệt là cho các khách hàng mua sản phẩm này từ Công ty cổ phần Đông Tây Land. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ vận hành, khai thác căn hộ biển The 5Way Phú Quốc của mình, bởi Công ty cổ phần Đông Tây Hospitality, hiện được xem là đơn vị đang quản lý, vận hành khách sạn, resort hiệu quả trên thị trường - thuộc hệ sinh thái Đông Tây Group.

Đông Tây Land là đại lý Platinum của dự án The 5Way Phú Quốc với lợi thế về quỹ hàng lớn và đa dạng

Theo đó, với mô hình hợp tác thông minh giữa một đơn vị phân phối bất động sản và một đơn vị quản lý, vận hành khách sạn, resort sẽ mang đến lợi ích kép cho nhà đầu tư, đó là: nhà đầu tư không chỉ vừa được sở hữu một sản phẩm giàu tiềm năng là The 5Way Phú Quốc, mà khi có nhu cầu khai thác căn hộ với mục đích có được dòng tiền đều đặn, nhà đầu tư hoàn toàn không còn phải chịu những áp lực như: tìm kiếm nguồn khách thuê, quảng cáo để cho thuê, vận hành hệ thống và nhân sự phục vụ khách thuê, tổ chức các hoạt động cho khách thuê, quản lý tài sản, bảo dưỡng bảo trì máy móc, thiết bị và vật dụng của căn hộ,... bởi vì đã có một đơn vị đứng ra để thực hiện toàn bộ các công việc này thay cho gia chủ, đồng thời đó lại là một đơn vị có uy tín trong lĩnh vực vận hành khách sạn, resort.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Điều hành Công ty CP Đông Tây Hospitality chia sẻ:"Các khách hàng sở hữu căn hộ biển tại The 5Way Phú Quốc hoàn toàn có thể an tâm trong việc quản lý, vận hành hay khai thác nguồn khách. Đông Tây Hospitality sẽ kết nối người cần thuê căn hộ nghỉ dưỡng với những người có căn hộ cho thuê thông qua các kênh bán hàng hiệu quả mà công ty đã xây dựng trong nhiều năm qua. Đây là xu hướng kinh doanh thời thượng gắn với sự bùng nổ của ngành du lịch, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu bất động sản. Bên cạnh đó, các chủ nhân cũng có thể dễ dàng kiểm soát hiệu suất khai thác, cho thuê căn hộ của mình qua các báo cáo được chúng tôi cập nhật chi tiết và liên tục thông qua ứng dụng di động. Phương pháp vận hành này sẽ rất phù hợp cho các nhà đầu tư ở xa và không có thời gian trông coi trực tiếp căn hộ."

Giá trị vượt trội khi nhà đầu tư đồng hành cùng Đông Tây Group

Sự liên kết giữa Đông Tây Land và Đông Tây Hospitality trong dự án The 5Way Phú Quốc được dự đoán mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho khách hàng. Đông Tây Land, với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng, được xem là đối tác đáng tin cậy của các chủ đầu tư, là đơn vị đồng hành giúp tạo lập những giá trị vượt trội dành cho khách hàng.

Trong khi đó, Đông Tây Hospitality, với khả năng quản lý và vận hành hiệu quả khách sạn, resort, mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất và trải nghiệm đẳng cấp cho khách du lịch. Công ty hiện đang sở hữu đội ngũ hàng trăm nhân sự với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn và du lịch, đặc biệt các quản lý cấp cao từng tu nghiệp nước ngoài và có thâm niên làm việc tại các khách sạn, resort đẳng cấp quốc tế.

Nhờ đó, chủ nhân sở hữu căn hộ biển The 5Way Phú Quốc được phân phối bởi Đông Tây Land, bên cạnh việc an tâm khi được hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên có thế mạnh về hiểu biết, nhiệt huyết và trách nhiệm, mà còn được hỗ trợ cho thuê và vận hành căn hộ của mình để tạo ra nguồn thu nhập ổn định cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ vào dịch vụ quản lý chất lượng cao và nguồn khách hàng du lịch từ Đông Tây Hospitality.

Đang tìm hiểu về dự án The 5Way Phú Quốc, anh Thanh - nhà đầu tư tại TPHCM - chia sẻ: "Tôi khá quan tâm đến dòng bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là tại Phú Quốc, vì bản thân vừa muốn sở hữu một căn hộ biển để nghỉ dưỡng, vừa muốn tận dụng để cho thuê nhằm tạo ra thu nhập nhưng vấn đề tôi e ngại đó là do khoảng cách địa lý mà tôi khó có thể quản lý, chăm sóc căn hộ của mình tại đây. Do đó thông tin được sàn phân phối Đông Tây Land hỗ trợ vận hành thông qua Đông Tây Hospitality giúp tôi thật sự an tâm để có thể đầu tư vào dòng sản phẩm này"

Khách hàng mua The 5Way Phú Quốc của Đông Tây Land sẽ được bảo lãnh cho thuê và vận hành thông qua Đông Tây Hospitality

Nhìn chung, sự kết nối giữa nhà đầu tư, đơn vị phân phối và doanh nghiệp khai thác du lịch tại The 5Way Phú Quốc sẽ tạo nguồn khách thuê ổn định và bền vững. Khách du lịch là những người được hưởng lợi khi nguồn cung lưu trú đa dạng với chi phí thuê giá rẻ, đồng thời mô hình căn hộ du lịch mang đến sự riêng tư, thoải mái "như ở nhà" vì có thể lưu trú dài ngày. Trên hết, nhà đầu tư vừa có cơ hội sở hữu căn hộ biển có tiềm năng tăng giá cao, vừa có thể thu về nguồn lợi nhuận định kỳ.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Đại lý phân phối chiến lược dự án The 5Way Phú Quốc

Trụ sở: 192 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0977.48.7777

Website: https://dongtayland.vn/du-an/can-ho-bien-the-5way-phu-quoc/