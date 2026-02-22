Khám phá ngôi làng Việt lọt top đẹp nhất thế giới

Cẩm Thanh nằm cách phố cổ Hội An khoảng 4 km, thuộc phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng. Nơi đây sở hữu hơn 100 ha rừng dừa nước - vùng đệm sinh thái quan trọng của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Rừng dừa trải dài, tạo thành một “bức tường xanh” che chắn làng trước triều cường và gió bão, đồng thời là mái nhà cho vô số loài thủy sinh.

Trong không gian ấy, cuộc sống người dân vẫn trôi qua bình dị. Họ mưu sinh bằng nghề chài lưới, đan lát thủ công, nay thêm nghề đón khách du lịch. Mỗi buổi sáng, người dân Cẩm Thanh bắt đầu ngày mới trên con sông nhỏ uốn lượn quanh làng. Ngồi trên thuyền thúng len qua rặng dừa nước bạt ngàn xanh mướt, gió lùa qua kẽ lá tạo thành âm thanh dìu dịu, hòa cùng tiếng mái chèo khua nhẹ, ai cũng có cảm giác như đang được chạm tay vào một phần tâm hồn Cẩm Thanh.

Theo Forbes, trải nghiệm ngồi thuyền thúng len lỏi giữa rừng dừa và chứng kiến người dân quăng lưới là điều ấn tượng nhất, không thể bỏ qua khi đến Cẩm Thanh.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, mô hình du lịch cộng đồng hình thành và phát triển, mở ra sự đổi mới cho làng Cẩm Thanh. Khu rừng dừa nước Cẩm Thanh luôn rộn ràng bước chân du khách. Thuyền thúng trở thành phương tiện đưa khách vào sâu bên trong rừng dừa, khám phá hệ sinh thái ngập mặn độc đáo. Từ chỗ chỉ là công cụ đánh bắt, thuyền thúng giờ là “biểu tượng” của du lịch Cẩm Thanh - phương tiện kể câu chuyện về cuộc sống giữa miền sông nước.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn được thử chèo thuyền thúng, học quăng lưới, tham gia lớp nấu ăn, ở homestay hay tập làm đồ thủ công từ dừa, tre và lá. Những trải nghiệm tưởng như nhỏ bé ấy lại đem đến nguồn thu bền vững cho người dân, đồng thời góp phần giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của rừng dừa.

Ngoài du lịch sông nước, Cẩm Thanh còn phát triển mô hình du lịch nông nghiệp hữu cơ. Du khách có thể trải nghiệm cấy lúa, trồng rau, cưỡi trâu hay “Một ngày làm nông dân”. Điều này giúp làng không chỉ mở rộng loại hình du lịch mà còn duy trì nền nông nghiệp sạch, gắn kết cộng đồng với đất và nước.

Tất cả hoạt động ấy khiến Cẩm Thanh “thay da đổi thịt”, dần trở thành điểm đến sinh thái nổi bật, nơi con người làm du lịch nhưng không đánh mất sự nguyên sơ.

Một dấu mốc quan trọng của Cẩm Thanh là được tạp chí Forbes xếp ở vị trí thứ 20 trong danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025 (The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025), và đây là ngôi làng duy nhất của Việt Nam được vinh danh.

Dưới đây là chùm ảnh do PV Báo Điện tử VTC News ghi lại tại nơi được mệnh danh "miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An":

Toàn cảnh vùng sông nước Cẩm Thanh nhìn từ trên cao.

Cẩm Thanh nổi tiếng với rừng dừa nước xanh mát, thuyền thúng len lỏi giữa sông rạch, được ví von là miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An

Khu rừng dừa Bảy Mẫu luôn rộn ràng bước chân du khách.

Thuyền thúng trở thành phương tiện đưa khách vào sâu bên trong rừng dừa, khám phá hệ sinh thái độc đáo.

Màn biểu diễn lắc thúng chai luôn mang lại cảm giác phấn khích cho du khách khi đến với rừng dừa Bảy Mẫu.

Du khách check in tại một trong số rất nhiều tiểu cảnh ở rừng dừa.