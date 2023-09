Khám phá siêu du thuyền lớn nhất thế giới sở hữu cả công viên và 7 bể bơi

Siêu du thuyền này được đặt cho các biệt danh mỹ miều như “công viên khổng lồ trên biển”, “thành phố nổi trên biển” hay “biểu tượng của biển cả”... Du thuyền Icon of the Seas lớn nhất thế giới chính là thiên đường tuyệt vời cho hành trình du ngoạn khắp thế giới.

Kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới

Icon of the Seas là tàu du lịch chạy bằng LNG đầu tiên và mới nhất của Royal Caribbean International. Per Meyer Turku, công ty đóng tàu Phần Lan, dự kiến đây là tàu du lịch lớn nhất và kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới.

Tập đoàn đóng tàu Phần Lan bắt đầu đóng tàu Icon of the Seas vào tháng 6/2021và lắp đặt thùng nhiên liệu LNG vào tháng 11/ 2021. Icon of the Seas là tàu đầu tiên của Royal Caribbean hoạt động bằng LNG và sử dụng công nghệ pin nhiên liệu.

Tàu dự kiến sẽ có kết nối điện trên bờ và hệ thống thu hồi nhiệt thải. Ngoài ra, nó còn có khả năng bôi trơn bằng không khí cho thân tàu dưới nước, gửi hàng triệu bong bóng cực nhỏ dọc theo thân tàu để giảm ma sát.

Nó sẽ hoạt động trên sáu động cơ chính Wärtsilä có thể sử dụng khí đốt tự nhiên và dầu diesel. Dự kiến tàu hạ thủy vào tháng 1/2024.