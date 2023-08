Một tối trải nghiệm tại tổ hợp ăn chơi đang được các tín đồ du lịch đua nhau check-in trên bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Ambassador Club - khu phức ẩm thực - giải trí - du lịch bao gồm nhà hàng, bãi biển vui chơi, sân khấu ca nhạc… đang là từ khóa được nhiều tín đồ du lịch tìm kiếm.

Ambassador Club nằm trong khuôn viên của Bến du thuyền quốc tế Ana Marina, tại bờ vịnh Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là bến du thuyền quốc tế đầu tiên của Việt Nam với khuôn viên rộng tới 40ha, sức chứa lên tới 220 du thuyền, gồm tổ hợp công viên phức hợp trên mặt nước và ven biển, các khu chức năng cho thương mại, dịch vụ, kỹ thuật, hệ thống cầu cảng quốc tế…

Sở hữu không gian có sức chứa lên đến 1.000 khách cùng thiết kế tinh tế, Ambassador Club đưa bạn bước vào hành trình chinh phục vị giác hoàn mỹ. Thực khách sẽ được phục vụ những tinh hoa ẩm thực Á - Âu thượng hạng từ sashimi tươi ngon đến bò Mỹ dát vàng đẳng cấp.

Trong lúc thưởng thức món ngon, bạn còn được chiêm ngưỡng các tiết mục nghệ thuật hoành tráng, công phu. Tất cả đều được dàn dựng bởi những dàn vũ công xinh đẹp đến từ Thái Lan và Mỹ La-tinh.

Ngay cuối tuần qua, trên sân khấu ngoài trời có quy mô bậc nhất Nha Trang - “Love by the Bay - by Ambassador Club”, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một màn “chào sân" đầy màu sắc với 25 bài nhạc.

Ngoài thể hiện những bài hát, anh cũng có màn giao lưu thân thiết khán giả. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rằng, lâu lắm rồi nam ca sĩ mới quay trở lại Nha Trang, thế nhưng tình cảm của khán giả luôn đón nhận anh là hết sức nhiệt tình.

Nói về quyết định khai thác Ambassador Club và lộ trình phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch Ana Marina Nha Trang - ông Đặng Bảo Hiếu cho biết: “Chúng tôi muốn xây dựng một khu vui chơi được nhiều người biết, trân trọng và công nhận. Một nơi thoát ra khỏi định nghĩa xô bồ đơn thuần và sẽ là một “đại sứ” giống như tên gọi của nó - Ambassador Club.

Ambassador Club sẽ là một điểm nhấn tại Ana Marina và đi đúng định hướng phát triển mà chúng tôi đặt ra. Các loại hình giải trí của Ambassador Club đa dạng, phù hợp với nhiều tệp khách du khách khác nhau bởi lẽ, Nha Trang có nhiều tiềm năng rất lớn để khai thác du lịch".

Theo ông Đặng Bảo Hiếu du lịch, giải trí và âm nhạc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bản chất du lịch đã bao gồm giải trí, không chỉ có ẩm thực, âm nhạc cũng là sợi dây liên kết mọi người với nhau. “ m nhạc như tiếng nói chung, dù không cùng ngôn ngữ nhưng người nghe ở bất cứ nơi đâu, từ quốc gia nào cũng có thể hiểu được. Mới đây, BlackPink đến Việt Nam cũng thu hút du khách nước ngoài hay nhiều người ở các địa phương khác đổ về Hà Nội xem trình diễn. Từ trước tới nay, Việt Nam xây dựng du lịch dựa trên các yếu tố tự nhiên, văn hoá lịch sử có sẵn chứ chưa có nhiều sự sáng tạo mới, khai thác thêm các các yếu tố mới như âm nhạc, giải trí. Vì vậy, trong tương lai, Ana Marina Nha Trang sẽ có thêm “sản phẩm” mới - du lịch kết hợp giải trí với nhiều nghệ sĩ tới trình diễn. Hi vọng sẽ kéo theo được làn sóng du lịch tới Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.”

Chia sẻ thêm về lộ trình phát triển trong thời gian tới, ông Đặng Hiếu Minh - Tổng Giám đốc Ana Marina Nha Trang cho biết: “Chúng tôi đang đi đúng định hướng ban đầu đặt ra, là một cảng biển quốc tế, bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Trong lộ trình phát triển, chúng tôi muốn đưa Ana Marina Nha Trang trở thành một điểm đến đến du lịch với ẩm thực – du lịch – giải trí được nhiều người quan tâm. Trải qua quá trình thử nghiệm hoạt động trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía du khách và hy vọng trong thời gian tới du khách sẽ ghé tới Ana Marina nhiều hơn”.

Nói thêm về việc Ambassador Club đi vào hoạt động, ông Hiếu Minh chia sẻ, đây sẽ là một trong những điểm nhấn của Bến du thuyền Ana Marina, bởi lẽ việc phát triển một khu phức hợp ẩm thực - giải trí - du lịch ở Nha Trang chưa nhiều. Ambassador Club sẽ là một trong những lựa chọn tối ưu cho du khách khi tới với Nha Trang và muốn lựa chọn một điểm đến mới hay một loại hình du lịch mới.

“Sự kết hợp giữa ẩm thực – âm nhạc – giải trí không phải là loại hình mới, khá phổ biến ở nhiều nơi thế nhưng ở Nha Trang, sự kết hợp này chưa có nhiều, mang tính nhỏ lẻ. Hi vọng rằng, khi Ambassador Club đi vào vận hành sẽ là điểm đặc biệt nhằm thu hút khách du lịch, trước tiên dành cho thị trường khách du lịch nội địa và xa hơn sẽ là du khách quốc tế.

Ambassador Club đi vào vận hành sẽ trở thành một điểm sáng về du lịch, đồng thời cũng sẽ là một trong những đơn vị tiên phong phát triển du lịch tại phía Bắc thành phố. Điều này hoàn toàn phù hợp với đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa tại khu vực Nha Trang, góp phần phát triển du lịch, kinh tế của địa phương”, ông Đặng Hiếu Minh khẳng định.