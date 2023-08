Bằng Kiều hát giữa vịnh Hạ Long khiến khán giả thổn thức, hé lộ "điều hạnh phúc nhất" khi làm ca sĩ

Bằng Kiều là nam ca sĩ được biết đến với chất giọng trong trẻo và đầy tình cảm, được ưu ái với danh xưng “lãng tử hát tình ca”. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bằng Kiều sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Thời trẻ, anh từng tham gia các ban nhạc đình đám như Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu, nhưng sau đó tách ra hát solo riêng.



Mới đây nhất, vào ngày 5/8, anh đã xuất hiện tại sự tại “Love in the Bay” by Ambassador Cruise trên vịnh Hạ Long. Tại đêm nhạc, anh đã thể hiện loạt hit gắn liền với tên tuổi của mình. Trên sân khấu, Bằng Kiều chia sẻ: “Làm ca sĩ, hạnh phúc nhất chính là được khán giả yêu thương, hoà giọng và thuộc các ca khúc của mình”.

Trong đêm nhạc, nam ca sĩ hát lại những bài hát nổi tiếng gắn với tên tuổi mình từ những năm 2000 như "Trái tim bên lề", "Cơn mưa băng giá", "Để nhớ một thời ta đã yêu"…, đồng thời ôn lại những kỷ niệm buồn vui cùng khán giả. Với âm nhạc và những cảm xúc lắng đọng cùng hai giọng ca khách mời Bằng Kiều và Bảo Trâm, đêm nhạc lần nữa chứng tỏ sức hút mãnh liệt của sân khấu nổi trên vịnh Hạ Long.

Bén duyên với âm nhạc từ khi mới lên 9

Trước khi trở thành nghệ sĩ hoạt động độc lập như hiện tại, Bằng Kiều từng có quãng thời gian thành lập nhóm nhạc mang tên Quả Dưa Hấu cùng nam ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Tường Văn và nhạc sĩ Tú Dưa vào năm 1998. Dù nhận được tình cảm của khán giả nhưng chỉ sau khoảng 2 năm hoạt động, Quả Dưa Hấu đã chính thức tan rã và mỗi thành viên đều có ngã rẽ riêng.

Thế nhưng vào thời điểm những năm 2000 cũng không phải lần đầu tiên Bằng Kiều đi diễn và được khán giả biết tới. Giữa năm 2020, nam ca sĩ từng khiến khán giả vô cùng thích thú khi đăng tải hình ảnh đi hát đám cưới vào thời điểm anh chỉ mới... 9 tuổi.

Ảnh Bằng Kiều đi hát đám cưới. Ảnh: FBNV

Sau này, Bằng Kiều nổi tiếng với những bản tình ca da diết. Anh được xem là một trong những cái tên "hot" nhất thị trường hải ngoại với giá mức thù lao cao ngất ngưởng. Nhưng ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Bằng Kiều gần như đi hát không công, số tiền kiếm được rất ít ỏi.

Sau nhiều năm, Bằng Kiều đã là một trong những nghệ sĩ hàng đầu, mức cát xê của anh cũng leo theo từng năm và thuộc hàng top "khủng" của làng giải trí Việt.

Khối tài sản khổng lồ sau nhiều năm ca hát

Sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực ca hát, Bằng Kiều đã gặt hái được những thành công rực rỡ, là giọng ca được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều show diễn. Anh cũng là một trong những nam ca sĩ có mức cát-xê cao thuộc hàng top đầu ở cả thị trường trong nước lẫn hải ngoại. Chính điều này đã giúp nam ca sĩ sinh năm 1973 có cuộc sống sung túc, giàu có.

Bằng Kiều hiện sở hữu một một cơ ngơi khang trang, rộng đến 2.000m2 tại Mỹ. Trong khuôn viên rộng lớn này, nam ca sĩ dành 400m2 để xây nhà gỗ, phần còn lại anh dành để chơi bonsai, thiết kế hồ cá.

Nam ca sĩ vẫn cống hiến cho âm nhạc. Ảnh: Ambassador Cruise

Để vơi bớt nỗi nhớ quê hương, Bằng Kiều còn gắn biển tên phố Hà Nội trong khuôn viên nhà. Từ cổng chính tới những lối đi vào đều được giọng ca Trái Tim Bên Lề đặt tên giống các phố ở Hà Nội - nơi gắn bó với tuổi thơ anh.

Tuy Bằng Kiều không tiết lộ về giá trị cơ ngơi của mình, nhưng ước tính căn biệt thự ở Mỹ này phải lên đến triệu USD. Đặc biệt, vườn bonsai rộng vài trăm mét vuông với hàng chục cây, mỗi cây có giá hàng chục nghìn đô của nam ca sĩ là niềm ao ước của nhiều người.

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc về nước biểu diễn, Bằng Kiều còn mua thêm hai căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM và Hà Nội. Cơ ngơi của nam ca sĩ tại Hà Nội có diện tích 160m2, tọa lạc ngay cửa ngõ phố cổ, giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Có thể nói, ở tuổi U50, Bằng Kiều đang có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc. Hiện tại, ngoài vun vén cho gia đình mới, anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật phục vụ khán giả trong nước và hải ngoại.