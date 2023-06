Khám phá thị trường lao động Việt Nam: Tiềm năng vô hạn, giàu cơ hội

Theo khảo sát PwC’s 2022 Workforce Hopes & Fears (Khảo sát Kỳ vọng và Nỗi lo của lực lượng lao động PwC 2022), khoảng 84% số người được hỏi sẽ học các kỹ năng mới hoặc được đào tạo lại hoàn toàn để cải thiện khả năng có việc làm trong tương lai.



Không những thế, 93% người khảo sát hiện đang học các kỹ năng mới, với phần lớn những người được hỏi này nói rằng họ đang học một cách độc lập hay nói cách khác, là tự nâng cấp bản thân.

Đáng chú ý, Việt Nam còn có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế đang được đánh giá là một thị trường thịnh vượng, tăng trưởng cao. Đây cũng là cơ hội để người lao động Việt "chuyển mình" trong kỷ nguyên số.

Nâng cấp kỹ năng, mở khóa cơ hội - Chìa khóa chiến lược của thị trường lao động Việt Nam

Khi thị trường lao động Việt Nam phải vật lộn với những thách thức do nền kinh tế số hóa và tăng tốc đặt ra, nhu cầu về nhân viên có tay nghề và trình độ cao chưa bao giờ cấp bách hơn bây giờ.

Về phía doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên của họ cơ hội để nâng cao kỹ năng và đào tạo lại bản thân, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi những tài năng lành nghề của họ.

Vậy nên, việc nâng cấp kỹ năng không chỉ giúp củng cố lợi thế cạnh tranh cho người lao động mà còn nâng cao triển vọng tìm được việc làm phù hợp của họ trong bối cảnh việc làm hiện tại.

Nâng cấp các kỹ năng là yêu cầu cần thiết của người lao động ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Unsplash).

Khai phá tiềm năng với chương trình Sau đại học Trực tuyến 100% của Taylor - Nâng cao kỹ năng và đào tạo lại kỹ năng hướng đến thành công!

Nhu cầu học tập và giáo dục ở Việt Nam không chỉ là một xu thế nhất thời; đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước trong việc khẳng định vị thế trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Nhận thức được động lực này, các Chương trình Sau đại học Trực tuyến 100% của Taylor đã được tuyển chọn cẩn thận dành riêng cho thế hệ người học trong thời đại số, đang tìm kiếm các giải pháp giáo dục linh hoạt để nâng cao kỹ năng và đào tạo lại bản thân mọi lúc, mọi nơi, đồng thời, cân bằng giữa công việc, cuộc sống và học tập.

Tập trung vào phương pháp Nano Learning, chương trình đã chia từng Mô-đun thành các chủ đề có kích thước nhỏ từ 25 đến 30 Video và nội dung tương tác.

Mỗi chủ đề có thể được trình bày trong vòng 2 đến 5 phút, đảm bảo rằng người học không bị choáng ngợp và có thể dễ dàng nắm bắt, khái niệm hóa và tiếp thu thông tin, giúp họ luôn gắn bó, có động lực và tập trung.

Trải nghiệm học tập không đồng bộ được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của các chuyên gia bận rộn, cho phép họ học theo tốc độ và điều kiện của riêng họ.

Đại học Taylor's đã đi tiên phong trong lĩnh vực học tập trực tuyến trong hơn một thập kỷ qua và chương trình này được được trang bị hệ sinh thái học tập trực tuyến chuyên nghiệp, người học có thể tiếp cận với các phương pháp trải nghiệm giáo dục chất lượng thông qua các hình thức như:

Thảo luận bàn tròn, diễn đàn và hệ thống hỗ trợ chuyên dụng để tương tác với các bạn học và giảng viên, cũng như có được các phiên kết nối độc quyền với các nhà lãnh đạo trong ngành. Hơn nữa, người học có được cơ hội kết nối độc quyền với các chuyên gia hàng đầu trong ngành, khiến nó trở thành một chương trình lý tưởng để bổ sung cho lực lượng lao động hiện có.

Không những thế, Đại học Taylor's còn là một trong số rất ít trường có mạng lưới công nghiệp mạnh trong khu vực, người học có được cơ hội kết nối độc quyền với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Tất cả đã mang lại một chương trình lý tưởng để người lao động nâng cấp kỹ năng, hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện tại.

Đại học Taylor's là trường đại học tư thục số 1 ở Đông Nam Á, xếp thứ 284 trong Bảng xếp hạng các trường đại học quốc tế của QS 2023.

Khi thị trường lao động Việt Nam đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng đối với lao động có tay nghề cao để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số cũng như yêu cẩu của các ngành công nghiệp và sự xuất hiện của các ngành học mới, các Chương trình Sau đại học 100% Trực tuyến của Taylor sẽ cung cấp một giải pháp nâng cao tay nghề hoặc đào tạo lại cho người lao động và các chuyên gia trong suốt hành trình sự nghiệp của họ.

Bằng cách thực hành học tập suốt đời, các cá nhân có thể tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao triển vọng nghề nghiệp của họ trong một thị trường việc làm đang phát triển nhanh chóng như hiện nay.