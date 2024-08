Khám phá văn hoá phố Hội qua lăng kính đương đại, xuôi về miền an trú cùng điểm dừng chân tuyệt đẹp bên bờ biển Hà My

Một phố Hội cổ kính đầy mê hoặc

Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, cùng với cố đô Huế và thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An tạo nên một miền di sản xuyên suốt chiều dài lịch sử, nơi những trầm tích văn hoá lắng đọng qua nhiều thế hệ, để rồi hình thành nên một phố Hội vừa yên bình vừa bí ẩn. Đến ngày nay, những dấu ấn văn hoá Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, văn hoá Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Âu… vẫn hiện hữu trong từng ngôi nhà, từng góc phố, tạo nên một bức tranh sống động về một thời huy hoàng của thương cảng cổ kính này, nơi các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới tụ hội. Từ những chiếc thuyền buôn chở hàng hóa đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, cho đến những thương gia phương Tây, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú.

Khi đặt chân tới đây, du khách sẽ lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bình dị nhưng đầy sức sống của những ngôi nhà cổ, những cửa hiệu xưa hay những con phố với đèn lồng rực rỡ sắc màu. Cùng với đó, những ngôi đền, chùa và nhà thờ cổ được xây dựng theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau cũng tạo nên một không gian văn hóa đa chiều, khiến phố Hội trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ được chiêm ngưỡng một phố Hội với vẻ đẹp cổ kính bên bờ sông Hoài thơ mộng, du khách còn được hoà mình vào bầu không khí yên bình và nhịp sống chậm rãi của người dân nơi đây.

Theo chân những hướng dẫn viên bản địa, du khách có thể tham gia vào các hoạt động truyền thống như làm đèn lồng, học nấu ăn, hay thưởng thức những món ăn đặc sản như cao lầu, bánh mì Hội An… mang đậm phong vị của mảnh đất miền Trung nắng gió.

Các lễ hội truyền thống diễn ra thường xuyên trong năm, như lễ hội đèn lồng, đã trở thành điểm nhấn, thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Những giá trị văn hóa lâu đời, sự giao thoa giữa các nền văn minh, và nét đẹp bình dị của cuộc sống thường nhật đã tạo nên một Hội An đầy mê hoặc.

Những trải nghiệm đặc biệt:

Tìm về miền an trú

Trên phông nền văn hoá đặc biệt đó, Four Seasons The Nam Hải hiện diện như một biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống - Đó là những rung cảm thuần khiết của người viết khi có dịp ghé chân tại đây. Không đơn thuần là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, mang tới những trải nghiệm thư giãn đẳng cấp, nơi đây còn mở ra một hành trình khám phá văn hóa phố Hội qua lăng kính đương đại. Tại đây, du khách không chỉ tìm thấy những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời mà còn có cơ hội trải nghiệm sâu sắc những giá trị văn hóa bản địa độc đáo.

Với cam kết về phát triển bền vững và đem lại giá trị hữu ích cho cộng đồng địa phương, Four Seasons The Nam Hải mang tới những hoạt động mang tính giáo dục và trải nghiệm văn hóa đặc biệt. Một hoạt động thú vị được gìn giữ qua nhiều năm, là nghi lễ thắp hương tại miếu cổ ngay trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, nơi mà những giá trị tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hành trình này không chỉ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương mà còn mang tính kết nối sâu sắc với bản thân, từ đó tạo ra sự hòa hợp giữa Thân - Tâm - Trí.

Ngoài ra, điểm đến này cũng mang đến những trải nghiệm riêng biệt, được thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên cùng không gian văn hoá của phố cổ Hội An. Từ những căn villa sang trọng với tầm nhìn ra bờ biển đến các liệu pháp spa truyền thống, mỗi khoảnh khắc tại đây đều được chăm chút tỉ mỉ, mang lại cảm giác yên bình và thư giãn tuyệt đối. Bạn sẽ được đắm mình trong không gian thanh tĩnh, nơi âm thanh của sóng biển rì rào hòa quyện với tiếng chim hót trong khu vườn nhiệt đới, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời mỗi buổi sớm mai.

Thêm vào đó, các buổi hội thảo, lớp học nghệ thuật và ẩm thực, nơi du khách có thể tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống của Hội An, từ làm đèn lồng đến nấu ăn các món ăn đặc sản... cũng rất được yêu mến. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của phố Hội.

Nép mình bên bờ biển Hà My xinh đẹp, Four Seasons The Nam Hải, Hội An còn mở ra khung cảnh hoàn hảo cho trải nghiệm chữa lành toàn diện. Những căn biệt thự biệt lập với lối kiến trúc thấm nhuần các nguyên tắc phong thuỷ như hòa làm một với cảnh quan thiên nhiên bất tận, điểm xuyết bằng mảng màu xanh ngát của mặt hồ tĩnh lặng sẽ là chất xúc tác để mỗi cá nhân tìm thấy sự thư thái nội tâm và phát triển bản thân . Tại đây, đặc biệt trong tháng 09 này, du khách sẽ được chào đón vào hành trình khám phá bản thân và tái tạo năng lượng qua liệu trình đặc biệt mang tên "Đánh thức bản ngã".

Với sự dẫn dắt bởi hai chuyên gia quốc tế dày dạn kinh nghiệm: Judy Xu và Sudha Nair, du khách sẽ bắt đầu bằng việc thực hành thiền Ananda Mandala, giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng và sáng suốt. Tiếp theo, thực đơn đặc biệt được tinh chỉnh với các loại siêu thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ mang đến những món ăn bổ dưỡng và nước ép thanh lọc, hỗ trợ cơ thể trong quá trình hồi phục. Bên cạnh đó, các buổi thực hành yoga không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn tạo ra sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí. Liệu pháp spa với thảo dược tự nhiên được trồng trong khu nghỉ dưỡng sẽ mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối, giúp du khách giải tỏa căng thẳng và phục hồi năng lượng. Đặc biệt, trải nghiệm thả đèn hoa đăng tại hồ sen sẽ tạo nên những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ, giúp bạn kết nối sâu sắc với bản thân và những nguyện ước mang chánh niệm.

Cuối cùng, âm thanh từ những chiếc chén pha lê ở tần số 432 Hz sẽ vang vọng, mang đến sự hòa hợp và thanh lọc năng lượng, giúp bạn hoà mình vào những giai điệu dịu êm mang năng lượng chữa lành của Mẹ Trái Đất. Theo đó, liệu trình "Đánh thức bản ngã" không chỉ là một trải nghiệm thư giãn, mà còn là cơ hội để dọn dẹp tâm trí, thanh lọc cảm xúc, và sẵn sàng đón nhận nguồn năng lượng tươi mới trong cuộc sống.