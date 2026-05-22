Khám xét khẩn cấp, bắt cán bộ thuế Trần Minh Trường

Theo Trang Anh | 22-05-2026 - 20:20 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường (sinh năm 1982, ngụ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 09/4/2026 đến ngày 17/4/2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trần Minh Trường làm Tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X (địa chỉ tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), do ông H. M. T làm Giám đốc, cùng tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc Tổ kiểm tra thuế số 1.

Trần Minh Trường cùng tang vật bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Cần Thơ

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Sau đó, đến ngày 05/5/2026, Trần Minh Trường thông báo với ông H. M. T - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp X. rằng doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Theo nội dung tố giác, trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi, nên chủ động đề cập với ông H. M. T là công ty của ông H. M. T kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng, để tránh bị xử phạt nặng, Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao lại cho Trường, sau đó Trường nhiều lần gọi điện hối thúc ông H. M. T giao tiền, do bức xúc, nên ông T đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18/5/2026, ông T đến quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để giao tiền. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông H. M. T bên trong xe ôtô hiệu Vios biển kiểm soát 95A-026.61 đỗ trước một quán cà phê.

Công an khám xét nơi làm việc của bị can - Ảnh: Công an Cần Thơ

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh hiện trường vụ bắt giữ 140 người liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng

Nam thanh niên SN 1995 cầm đầu đường dây hoạt động thông qua các website CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV

Quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ ngày 1/7 tới đây

18:27 , 22/05/2026
17:43 , 22/05/2026
17:15 , 22/05/2026
16:45 , 22/05/2026

