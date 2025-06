Khám xét khẩn cấp, bắt Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Trịnh Hùng Cường

Công an tỉnh Hoà Bình tối 29/6 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Hùng Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Trịnh Hùng Cường - Ảnh: CA tỉnh Hoà Bình

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, khám xét nơi ở của Trịnh Hùng Cường thu giữ nhiều vật chứng khác có liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao, Trịnh Hùng Cường đã làm trái quy định của pháp luật để “sách nhiễu”, “vòi vĩnh” các hộ gia đình, cá nhân buộc phải chi tiền “bôi trơn” để được giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 Tội nhận hối lộ 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. Hình phạt bổ sung: - Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. - Ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.