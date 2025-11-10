Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 chị em Lê Thị Thanh Nga

Ngày 9/11, theo báo Lao động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Khánh Hòa) đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực “lầu 7”, phường Bắc Nha Trang — một điểm nóng phức tạp về tệ nạn ma túy trong khu vực.

Trưa ngày 8/11, khoảng 12 giờ, lực lượng công an phát hiện Lê Thanh (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang) đang có hành vi bán ma túy cho một đối tượng trước quán cơm trên đường Đặng Tất. Khi bị bắt, Thanh khai nhận số ma túy trên do chị ruột là Lê Thị Thanh Nga (sinh năm 1978, cùng địa chỉ) cung cấp để bán kiếm lời.

Chân dung Lê Thị Thanh Nga. Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Chân dung Lê Thanh. Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai chị em. Tại nhà Lê Thanh, lực lượng chức năng thu giữ:

6 bịch nilon chứa chất bột màu xám trắng và 104 bịch chứa tinh thể màu trắng (nghi là heroin và ma túy đá);

20 triệu đồng tiền mặt;

Gần 400 “cóng” thủy tinh dùng để sử dụng ma túy được chôn dưới sân vườn.

Tại nhà Lê Thị Thanh Nga, công an tiếp tục phát hiện 9 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) cùng 43 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ tang vật đã được thu giữ để giám định và phục vụ công tác điều tra, báo Tiền Phong đưa tin.

Số tang vật thu giữ được. Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Khu vực “lầu 7” ở phường Bắc Nha Trang từ lâu được biết đến là điểm nóng về ma túy, nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán và sử dụng. Địa hình khu vực này phức tạp, nhiều ngõ nhỏ và hẻm sâu, gây khó khăn cho công tác kiểm soát và truy bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc số ma túy và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.