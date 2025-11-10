Bắt giữ cụ bà Vũ Thị Thanh

Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc tăng cường công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, sáng ngày 5/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố bắt giữ thành công đối tượng truy nã Vũ Thị Thanh (sinh năm 1958, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng).

Đối tượng Vũ Thị Thanh sau 10 năm lẩn trốn truy nã. Ảnh: Cơ quan Công an.

Đối tượng Vũ Thị Thanh trốn truy nã 10 năm với Tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định truy nã số 35/QĐTN ngày 30/11/2015 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin trên Chuyên trang Gia đình & Xã hội, trước đó, đối tượng này bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên án phạt 18 tháng tù giam.

Tuy nhiên, sau khi bị tuyên án, lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã bắt giữ thành công Vũ Thị Thanh khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hải An (TP Hải Phòng). Hiện Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.