Sáng 25-2, lực lượng Công an TP HCM và VKSND TP HCM phối hợp với công an địa phương thực hiện lệnh khám xét nhà bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977) trên đường số 14, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Sự việc khiến nhiều người ở địa phương quan tâm, hiếu kỳ đến quan sát.

Trước đó, ngày 24-2, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh bắt để tạm giam đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Công an khám xét nhà bà Hàn Ni

Bà Đặng Thị Hàn Ni có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) trên mạng xã hội.



Bà Hằng đã có đơn tố cáo bà Hàn Ni gửi đến các cơ quan chức năng về việc bị bà Hàn Ni vu khống, xúc phạm danh dự. Bà Hằng yêu cầu bà Hàn Ni không được sử dụng hình ảnh của mình. Từ đơn bà Hằng, bà Hàn Ni nhiều lần lên làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề trong đơn tố cáo.