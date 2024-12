Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Nhài

Hôm nay, 24/12/2024 Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Nhài, SN1989, có HKTT tại tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can từng là cựu nhân viên của một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2023, bà Trịnh Thị Liên SN 1963 trú tại tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu do biết Bùi Thị Thanh Nhài đã từng làm việc tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nên đã nhờ Nhài làm hồ sơ thế chấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mang tên Lưu Quang Vũ (con trai bà Liên) để vay tiền.

Nhài đồng ý rồi liên hệ với đồng nghiệp cũ đang làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng (ở địa phương khác) để xin ý kiến định giá tài sản cũng như hướng dẫn các thủ tục để vay tiền.

Trên cơ sở hồ sơ vay vốn được Nhài và P K D (cán bộ tín dụng chi nhánh ở địa phương khác) cùng một số cá nhân khác hợp thức hóa, tạo lập. Chi nhánh Ngân hàng đã chấp thuận cho anh Lưu Quang Vũ vay số tiền 2 tỷ đồng.

Ngày 06/7/2023, Ngân hàng đã giải ngân số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản của P T H N là một tài khoản trung gian nhận khoản vay mà Nhài đã chỉ định khi lập hồ sơ.

Khi D gọi điện thoại báo công việc đã hoàn tất thì Nhài yêu cầu D chuyển số tiền này đến tài khoản cá nhân của Nhài, vì khi làm hồ sơ vay, D và Nhài đã thỏa thuận nếu vay tiền của ngân hàng thì sẽ mất 6% tiền phí cam kết rút vốn là 120 triệu đồng và phải giữ lại 180 triệu đồng để trả lãi cho khoản vay nên D đã yêu cầu N chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của D, còn lại 1,7 tỷ đồng, D bảo N chuyển cho Nhài, số tiền này Nhài đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ít ngày sau, bà Liên gọi điện thoại cho D hỏi về tiến độ giải ngân khoản vay, D liền gọi hỏi Nhài thì Nhài đã nhờ D nói dối do hết room tín dụng nên chưa giải ngân được. Do vậy D đã giấu việc Ngân hàng đã cho vay 2 tỷ đồng và giúp Nhài nói dối bà Liên khoản vay chưa được giải ngân.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, gia đình bà Liên và anh Vũ biết sự việc đã đến nhà yêu cầu Nhài phải giải quyết, tuy nhiên bị can đã khất lần không trả rồi trốn tránh không gặp bị hại, nên bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nhài tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.

Đề nghị những ai là bị hại của bị can Bùi Thị Thanh Nhài, khẩn trương liên hệ với Điều tra viên Lê Quang Hòa (Phòng CSHS) số điện thoại 0917 781 999 để được hướng dẫn giải quyết.