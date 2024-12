Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "cu Đực" Bùi Phụ Đạt

Hôm nay 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Phụ Đạt (48 tuổi, trú tại thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp khai thác cát tại xã Nghĩa Thắng để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Từ tháng 5/2024, chủ mỏ cát An Tráng, xã Nghĩa Thắng quyết định tạm thời không khai thác. Tuy nhiên, đối tượng Đạt tự ý thuê xe đào và xe tải ra khu vực mỏ khai thác cát để bán thu lợi bất chính.

Công an đọc lệnh bắt Bùi Phụ Đạt. Ảnh: Truyền hình Quảng Ngãi

“Cu Đực” là một giang hồ có tiếng tại Quảng Ngãi, với nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc. Với việc có nhiều tiền án, tiền sự, bị can này dùng điều đó để tạo thanh thế, quy tụ những thanh niên bất hảo nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Quảng Ngãi, cái tên “Cu Đực” luôn gắn liền với những tai tiếng liên quan đến các hoạt động phạm pháp và nằm trong “tầm ngắm” của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi bắt giữ Bùi Phụ Đạt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi người dân và doanh nghiệp nào bị Bùi Phụ Đạt cưỡng đoạt tài sản hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Tiên qua số điện thoại 0912260112 để được giải quyết.