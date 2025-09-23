Khám xét phòng trọ, bắt giữ Trần Huy Thắng, thu giữ hàng loạt vũ khí nóng

Vừa qua, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Trần Huy Thắng (SN 2000, HKTT: xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) thu giữ 16 khẩu súng và đạn các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 21/8/2025, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Trường Chinh với hẻm 376 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, anh T.T.H (SN 1993, trú tại hẻm 376 đường Trường chinh, phường Hội Phú) và Trần Huy Thắng (SN 2000, HKTT: xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại số 431 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xảy ra mâu thuẫn, có những lời nói xúc phạm nhau.

Đối tượng Trần Huy Thắng cùng cùng số lượng lớn tang vật. Ảnh: Công an Gia Lai

Bực tức, Thắng điều khiển xe máy chạy về nhà tại số 431 Nguyễn Viết Xuân, lấy 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay ZORAKI 914 bên trong hộp tiếp đạn có 08 viên đạn rồi điều khiển xe máy quay trở lại, khi thấy xe ô tô của anh H đang dựng trước dãy trọ thuộc đường hẻm 376 Trường Chinh, Thắng liền rút súng ra bắn chỉ thiên 3 phát rồi điều khiển xe máy chạy về nhà cất giấu khẩu súng.

Tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an phường Hội Phú đã triển khai lực lượng xác minh nguồn tin và truy tim đối tượng nổ súng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 21 giờ ngày 22/8/2025, Tổ công tác Công an phường đã phát hiện, bắt giữ Trần Huy Thắng.

Qua đấu tranh, Thắng khai nhận là người đã dùng súng bắn tại hẻm 376 đường Trường Chinh vào ngày 21/8/2025, tổ công tác đã phối hợp Công an phường An Phú và lực lượng chức năng tiến hành khám xét phòng trọ do Thắng thuê làm kho tại khu thu nhập thấp, tổ 5 phường An Phú, tỉnh Gia Lai phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay ZORAKI 914 bên trong hộp tiếp đạn còn 05 viên đạn là khẩu súng Thắng đã sử dụng ngày 21/8/2025,.

Ngoài ra lực lượng Công an còn thu giữ thêm 15 khẩu súng các loại gồm (súng dạng Rulo, súng lục dạng K54, K59), 23 hộp đạn hơi cay và đạn nổ mỗi hộp chứa 50 viên và 05 hộp tiếp đạn rời nhiều chủng loại khác nhau.

Số lượng lớn vũ khí cùng đạn dược thu giữ của đối tượng Trần Huy Thắng. Ảnh: Công an Gia Lai

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận từ tháng 3/2025 đến nay Thắng đã lên mạng xã hội đặt mua 3 đợt với 21 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 21 hộp đạn hơi cay (1.005 viên), 4 hộp đạn nổ (200 viên). Sau khi mua được số súng Thắng mang về cất giấu tại phòng trọ và lên mạng xã hội rao bán và đã bán được 05 khẩu súng, đạn cho 05 cá nhân giao hàng đến Đồng Nai 3 khẩu súng, Hải Phòng 1 khẩu, Hà Tĩnh 1 khẩu, số súng, đạn còn lại chưa tiêu thụ được thì bị phát hiện, thu giữ. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ số lượng lớn tinh dầu đã được đóng gói và số chưa pha chế.

Công an phường Hội Phú đã lập biên bản tạm giữ số tang vật trên và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.