Khám xét với Nguyễn Thị Loan và lái xe Nguyễn Văn Yên trong chuyên án lớn

Công an TP Hà Nội tối 5/1/2026 cho biết vừa bắt giữ vụ mua bán hơn 6 tấn pháo nổ.

Theo đó, khoảng 19h ngày 4/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Văn Yên (SN 1983, trú tại xã Ứng Thiên) đang có hành vi buôn bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một thùng pháo nổ.

Mở rộng điều tra, Yên khai nhận đã bán pháo cho Nguyễn Thị Loan (SN 1982, trú cùng xã). Tiến hành khám xét nơi ở của Loan, cơ quan Công an thu giữ thêm 19 thùng pháo với tổng trọng lượng 250 kg.

Đặc biệt, khi kiểm tra kho hàng của Yên tại thôn Hậu Xá, xã Vân Đình, lực lượng chức năng phát hiện số lượng "khủng" lên tới 6,3 tấn pháo nổ các loại.

2 đối tượng và tang vật - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan điều tra, Yên khai vốn là lái xe đường dài nên đã trực tiếp mua pháo từ Trung Quốc từ tháng 3/2025 với giá chỉ 200.000 đồng/hộp.

Đối tượng mang về tích trữ tại các kho riêng biệt, chờ đến thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ bán ra thị trường với giá từ 800.000 đến 900.000 đồng/hộp để hưởng mức lợi nhuận gấp 4 lần

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.