Điều tra vụ bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong tại trạm xăng

Theo Nguyễn Tiến | 22-04-2026 - 21:41 PM | Xã hội

Bé gái khoảng 2 tuổi nằm chơi trong sân trạm xăng ở phường Bến Cát (TPHCM) thì bị ôtô vào đổ xăng ôm cua cán qua người, tử vong thương tâm.

Clip bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị ôtô cán trong trạm xăng ở TPHCM. Nguồn: Bạn đọc cung cấp

Ngày 22-4, cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé gái khoảng 2 tuổi bị ôtô cán tử vong trong sân một trạm xăng trên đường NC giao với đường D7, phường Bến Cát, TPHCM.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc ôtô cán bé gái 2 tuổi bên trong cây xăng ở phường Bến Cát, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp.

Nạn nhân được xác định là bé N.N.P.A (sinh năm 2024). Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông P.C.D (sinh năm 1978, ngụ phường Chánh Hiệp) điều khiển ôtô vào trạm xăng để đổ nhiên liệu.

Khi xe đang ôm cua di chuyển bên trong khu vực trạm xăng, do thiếu quan sát, tài xế không phát hiện bé gái đang nằm chơi trên lối đi nên đã cán qua người cháu bé.

Hiện trường trạm xăng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp.

Phát hiện sự việc, nhân viên và người dân tại trạm xăng đã nhanh chóng hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi do vết thương quá nặng. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng. Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra.

Chủ tịch xã 37 tuổi làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 lao xe xuống mương tử vong tại Đắk Lắk: Đình chỉ thiếu tá CSGT

Cận cảnh vật thể giống xác xe tăng ở biển Quy Nhơn

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Nguyễn Bích Trâm SN 2002 vì 'rửa tiền'

Tài khoản ngân hàng DAO DINH QUAN phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng, người đàn ông sinh năm 1997 lập tức trình báo công an

Bắt khẩn cấp bà chủ Vũ Thị Dung và con trai

