Điều tra vụ bé gái 2 tuổi bị ôtô cán tử vong tại trạm xăng

Clip bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị ôtô cán trong trạm xăng ở TPHCM. Nguồn: Bạn đọc cung cấp

Ngày 22-4, cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé gái khoảng 2 tuổi bị ôtô cán tử vong trong sân một trạm xăng trên đường NC giao với đường D7, phường Bến Cát, TPHCM.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc ôtô cán bé gái 2 tuổi bên trong cây xăng ở phường Bến Cát, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp.

Nạn nhân được xác định là bé N.N.P.A (sinh năm 2024). Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông P.C.D (sinh năm 1978, ngụ phường Chánh Hiệp) điều khiển ôtô vào trạm xăng để đổ nhiên liệu.

Khi xe đang ôm cua di chuyển bên trong khu vực trạm xăng, do thiếu quan sát, tài xế không phát hiện bé gái đang nằm chơi trên lối đi nên đã cán qua người cháu bé.

Hiện trường trạm xăng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip bạn đọc cung cấp.

Phát hiện sự việc, nhân viên và người dân tại trạm xăng đã nhanh chóng hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi do vết thương quá nặng. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng. Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra.