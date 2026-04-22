Bắt khẩn cấp bà chủ Vũ Thị Dung và con trai

Theo Trang Anh | 22-04-2026 - 18:08 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất Axit Acetic pha loãng với nước máy.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/4 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện một cơ sở sử dụng hóa chất Axit Acetic pha với nước lã để sản xuất gần 1 nghìn lít dấm giả gắn mác “Dấm nếp ủ men từ gạo”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại tổ 2, khu Cẩm Trung 4C, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn, sinh năm 1963, là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (địa chỉ: tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) do ông Phạm Văn Cương làm Giám đốc, chuyên kinh doanh hàng hóa tiêu dùng như bánh kẹo, muối, mắm... đặc biệt, sản phẩm “Dấm nếp ủ men từ gạo” do công ty sản xuất có số lượng đặc biệt lớn, không phù hợp với quy trình sản xuất truyền thống.

Cụ thể, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất dấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất Axit Acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất “Dấm nếp ủ men từ gạo” thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên. Tại nơi sản xuất, cơ quan Công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác “Dấm nếp ủ men từ gạo” (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 02 can nhựa dung tích 30 lít chứa Axit Acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng Tuấn - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Vũ Thị Dung là người mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất Axit Acetic pha với nước lã để sản xuất “Dấm” gắn mác “Dấm nếp ủ men từ gạo” từ năm 2018, đến tháng 9/2025 thì dừng sản xuất. Khi con trai Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng Axit Acetic để sản xuất hàng “Dấm nếp ủ men từ gạo”, bà Dung đã tiếp tay cho con trai để bán số lượng dấm giả ra ngoài thị trường nhằm mục đích thu lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn và Vũ Thị Dung.

Việc dùng axit pha chế làm dấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha Axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số lượng dấm giả này được đưa ra thị trường sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

