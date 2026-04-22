Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Nguyễn Bích Trâm SN 2002 vì 'rửa tiền'

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác nhận với báo Công an nhân dẫn rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Rửa tiền".

Vụ án khởi nguồn từ đơn trình báo của bà N.T.T.P. (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu thời trang "Yody" nhằm quảng bá chương trình "tặng quà tri ân".

Khi bị hại sập bẫy, chúng dẫn dụ người chơi tham gia các "gói trúng thưởng" và yêu cầu chuyển tiền theo từng đơn hàng. Với kịch bản "nhập sai thông tin" hoặc "lỗi hệ thống", các đối tượng ép nạn nhân phải liên tục nộp thêm những khoản tiền lớn hơn để rút vốn, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Ảnh: Báo Xây dựng

Dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra, VTC News cho biết Dương và Trâm khai nhận từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026, cả hai đã xuất cảnh sang khu vực Sihanoukville (Campuchia) để làm việc cho một công ty không rõ lai lịch. Nhiệm vụ cốt lõi của cặp đôi này là trở thành các "mắt xích" trong quy trình luân chuyển dòng tiền bẩn.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng và Trâm mở 7 tài khoản. Mỗi tháng, mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng. Khi tiền từ các nạn nhân đổ về, Dương và Trâm có nhiệm vụ tán nhỏ dòng tiền qua nhiều tài khoản cá nhân, doanh nghiệp khác nhau hoặc đổi sang tiền ảo USDT nhằm xóa dấu vết và tránh sự truy quét của cơ quan chức năng.

Dù nhận thức rõ nguồn tiền nhận vào là do hoạt động lừa đảo mà có, nhưng vì hám lợi, các đối tượng vẫn tích cực tham gia. Tổng số tiền bất chính mà cả hai đã thu hưởng cho đến khi bị bắt lên đến hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong vụ án bao gồm 1 máy tính xách tay Macbook, 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch ngân hàng và tài khoản tiền ảo.