Tài khoản ngân hàng DAO DINH QUAN phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng, người đàn ông sinh năm 1997 lập tức trình báo công an

Theo Nam An | 22-04-2026 - 19:51 PM | Xã hội

Nhận được 2,1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, một thanh niên ở Thái Bình đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả lại cho chủ tài khoản.

Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an phường Thái Bình đã tiếp nhận trình báo và nhanh chóng xác minh vụ việc một người dân bất ngờ nhận được số tiền chuyển khoản nhầm lên tới 2,1 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 15/4, anh Đào Đình Quân sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Ô Mễ 4, phường Thái Bình bất ngờ thấy tài khoản cá nhân của mình nhận được số tiền lạ lên tới 2,1 tỷ đồng.

Qua công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về các vụ việc chuyển khoản nhầm, anh Quân nhanh chóng đến trụ sở tổ Phòng chống tội phạm – Công an phường Thái Bình để trình báo. Cán bộ Công an phường đã tiến hành xác minh, làm rõ số tiền chuyển nhầm trên là của anh Nguyễn Đức Mạnh sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 20/4/2026, Công an phường Thái Bình phối hợp cùng ngân hàng ACB chi nhánh Thái Bình trao trả số tiền trên từ tài khoản anh Quân cho anh Mạnh.

Đại diện Công an phường Thái Bình cùng anh Quân trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm cho a Mạnh.

Công an phường Thái Bình biểu dương tinh thần hợp tác, trung thực của anh Đào Đình Quân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.

Qua đây, Công an phường cũng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm, chúng ta hãy: Đến ngay trụ sở Công an phường nơi gần nhất để phối hợp làm rõ nguồn gốc số tiền nhận được; Không tự ý chuyển khoản lại cho các số điện thoại, người lạ khi chưa xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu của số tiền bị chuyển nhầm; Không tự ý sử dụng số tiền bị chuyển khoản nhầm vào mục đích cá nhân.

