Khẩn cấp xây lại chung cư cũ ở TP HCM

Ngày 29-3, đoàn giám sát thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã làm việc với UBND TP HCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.



Thấp thỏm lo sợ

Chung cư Vĩnh Hội (quận 4) được xây dựng trước năm 1975, quy mô 4 tầng, gồm các lô A, B, C. Năm 2016, Sở Xây dựng TP HCM kiểm định và xếp loại chung cư này cấp D, tức cấp độ nguy hiểm cao nhất cần di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Sáng 29-3, bà Nguyễn Ngọc Khanh (65 tuổi) bước ra hành lang của chung cư Vĩnh Hội, vừa đi bà vừa nhìn lên trần đề phòng những mảng bê-tông bong tróc rơi trúng. Lối lên của chung cư là cầu thang bộ, nhiều đoạn xiêu vẹo, các mảng tường cũ kỹ theo thời gian, rêu bám thành từng mảng loang lổ, dây điện chằng chịt khắp nơi. Bà Khanh sống trong chung cư Vĩnh Hội đã gần 50 năm. Gia đình 5 người sống trong căn hộ rộng hơn 30 m2, với nhiều nguy hiểm rình rập. "Những ngày trời mưa, gia đình tôi không dám ra ngoài hành lang vì sợ trần nhà bong tróc rơi xuống. Thỉnh thoảng có cư dân bị những mảng bê-tông nhỏ rơi trúng người, mình cẩn thận vẫn hơn" - bà Khanh nói.

Theo bà Khanh, những năm qua, chính quyền địa phương nhiều lần mời cư dân bàn bạc phương án di dời cũng như chính sách đền bù. Tuy nhiên, đến nay chưa có phương án đền bù phù hợp, người dân chỉ còn cách bám trụ. "Nhiều lần gia đình tôi bỏ tiền ra để gia cố lại căn nhà nhưng theo thời gian, nước mưa thấm rồi lại ẩm mốc, xuống cấp ngày càng trầm trọng. Ở thì sợ, còn chuyển đi thì không biết đi đâu. Hầu hết người dân sống trong chung cư là lao động nghèo nên mong có phương án đền bù thỏa đáng" - bà Khanh nói.

Chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP HCM) đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần được di dời, xây dựng lại Ảnh: ANH VŨ

Trong khi đó, chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4) cũng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Hơn một tháng trước, tại lô C chung cư này đã bị sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi. UBND quận 4 đã chỉ đạo Công ty Dịch vụ Công ích quận phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, UBND phường 4 gia cố khẩn cấp các vị trí xảy ra sự cố và các vị trí nguy hiểm khác trong thời gian chờ thực hiện di dời các hộ dân. Ngay sau đó, UBND TP HCM giao UBND quận 4 căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm, cấp bách theo từng thời điểm để quyết định việc di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân. Những hộ đang ở tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C) sẽ được bố trí quỹ căn hộ chưa sử dụng tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Bà Nguyễn Thanh Nhung (cư dân chung cư Tôn Thất Thuyết) mong muốn chính quyền có phương án xử lý hợp lý để người dân an tâm. "Chúng tôi cảm thấy tính mạng bị treo lơ lửng nhưng không biết làm thế nào? Kế hoạch di dời đã có từ lâu nhưng chưa biết phương án thế nào? Đa phần chúng tôi đều không muốn rời đi nhưng do di dời thì phải chấp nhận" - bà Nhung trải lòng.

Kiến nghị hoàn thiện chính sách

Báo cáo với đoàn giám sát thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho hay trên địa bàn thành phố có 1.635 chung cư. Trong đó có 474 chung cư cũ xây trước năm 1975, đã cải tạo, sửa chữa 199 chung cư với tổng kinh phí 275,5 tỉ đồng. Đến nay, thành phố có 16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm). Ngoài ra, UBND TP HCM đang bố trí để thực hiện kiểm định và cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C còn lại của giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỉ đồng.

Đánh giá về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND TP HCM cho rằng việc triển khai đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục chấp thuận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư do việc áp dụng pháp luật về nhà ở, đất đai và đầu tư còn nhiều chồng chéo, chưa đồng bộ.

Vì vậy, UBND TP HCM kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật. Cụ thể, bổ sung quy định đối với các chung cư cũ có diện tích đất nhỏ, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc không bảo đảm tính khả thi để đầu tư xây dựng lại nhà chung cư nhằm bố trí tái định cư các địa điểm khác; vị trí khu đất của chung cư cũ sẽ được chuyển đổi chức năng quy hoạch và chức năng sử dụng đất phù hợp để tổ chức đấu giá theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Trưởng đoàn giám sát, cho rằng với hơn 1.600 chung cư, TP HCM là địa phương có nhiều đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý, vận hành, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Bà Nguyễn Thị Mai Phương cho hay trước khi làm việc với UBND TP HCM, đoàn giám sát đã làm việc với nhiều doanh nghiệp tham gia vào công tác vận hành, sửa chữa, cải tạo nhà chung cư trên địa bàn thành phố và nhận nhiều phản ánh khó khăn, vướng mắc. Các doanh nghiệp cũng đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Nhà ở. Vì vậy, đoàn giám sát sẽ lắng nghe ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố về những đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới.

TP HCM có 16 chung cư cấp D với gần 1.200 hộ dân, trong đó đã di dời toàn bộ 7 chung cư với hơn 350 hộ dân; di dời dở dang 5 chung cư với 316/566 hộ dân và chưa di dời 4 chung cư với hơn 250 hộ dân.