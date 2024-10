“Khan cung, lãi suất duy trì mức thấp, căn hộ hoàn thiện giá 40-50 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM đang có lợi thế nhiều nhất”

Ông Thắng cho rằng, căn hộ tầm trung giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM, và khoảng 35-40 triệu đồng/m2 tại vùng phụ cận vẫn là điểm sáng của thị trường ở giai đoạn này. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, lãi suất vẫn duy trì ở mức tương đối hấp dẫn, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện/bàn giao đi kèm chính sách bán hàng tốt sẽ kéo được sức cầu trở lại.

“Nhờ sự yên tâm về pháp lý và tiến độ, dự án hoàn thiện sẽ dễ dàng tiếp cận người mua nhà hơn. Đây cũng là phân khúc kì vọng tạo động lực cho thị trường bất động sản phía Nam cuối năm”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, giá bán sơ cấp chưa có nhiều biến động so với quý trước cũng thúc đẩy người có nhu cầu ở thực tranh thủ sở hữu nhà trước khi mặt bằng giá có thể dao động tăng vào quý đầu năm 2025. Chưa kể, giai đoạn này, chủ đầu tư tiếp tục kích cầu bằng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay. Vì thế, thị trường ghi nhận những tín hiệu tích cực về thanh khoản so với đầu năm. Giá căn hộ thứ cấp cũng rục rịch tăng từ 5-9% so với cùng kì năm ngoái, tập trung các dự án đã bàn giao nhà, có sổ, vị trí thuận tiện kết nối về trung tâm.

Thị trường đang bước vào chu kì phục hồi. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo ghi nhận, tại Tp.HCM hiện căn hộ bàn giao nhà quý cuối năm chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Do đó, sức cầu vẫn chỉ tập trung cục bộ ở một số khu vực, dự án, chưa lan rộng ra toàn thị trường.

Chẳng hạn, dự án Akari City giai đoạn 2 khu Tây Tp.HCM hay Flora Panorama thuộc Mizuki Park khu Nam của Nam Long là một trong số ít các dự án căn hộ hoàn thiện và có ngưỡng giá hợp lý của Tp.HCM ở giai đoạn này. Trong đó, Akari City giai đoạn 2 gồm 4 tháp AK7,8,9 và NEO với 1.600 căn hộ đang bước vào giai đoạn bàn giao có mức giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2. Ngay trước thềm bàn giao, chủ đầu tư này vẫn triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn để người mua thảnh thơi tài chính sở hữu nhà đón Tết. Cụ thể, khách mua nhà trong quý 4/2024 sẽ nhận ưu đãi lên 700 triệu đồng. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng sẽ được hưởng hạn mức tối đa 70%, miễn lãi suất trong vòng 18 tháng, ân hạn gốc 24 tháng.

Có thể thấy, nguồn hàng khan hiếm cũng tạo đà cho mặt bằng giá sơ cấp tăng nhanh hơn ở các giai đoạn chào bán tiếp theo. Một số dự án thậm chí đóng giỏ hàng để “sét” mặt bằng giá mới khi sản phẩm ít ỏi và nhu cầu đang có dấu hiệu tăng.

Theo ông Thắng, cơ hội thị trường Tp.HCM đang rõ nét hơn đến từ việc nhu cầu nhà ở được kỳ vọng tăng cao vào thời điểm cuối năm như vẫn thường gặp ở các năm trước. Điểm rơi của thị trường có thể sẽ vào khoảng cuối năm 2025 và đạt được đỉnh vào năm 2026. Khi đó, những tín hiệu hồi phục sẽ rõ nét hơn, thị trường có thể đón đầu một chu kỳ phát triển mới.

Cùng quan điểm về nguồn cung Tp.HCM, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, khan cung và giá tăng vẫn là diễn biến dễ thấy của thị trường căn hộ Tp.HCM trong các tháng cuối năm. Khi mặt bằng giá sơ cấp đã chạm mốc trung bình 68 triệu đồng/m2, thì chắc chắn dòng sản phẩm giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 sẽ có tỉ lệ hấp thụ tốt. “Căn bản, tại Tp.HCM sản phẩm ở ngưỡng giá này còn rất ít, chủ yếu là nguồn cung mở bán giai đoạn tiếp theo. Còn nguồn hàng mới giá đã định vị cao cấp khi các chi phí đầu vào liên tục tăng trong những năm qua”, ông Kiệt chia sẻ.

Sức cầu Tp.HCM dồn về các dự án hoàn thiện, bàn giao có mặt bằng giá còn ở ngưỡng hợp lý.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Việt Nam vừa đi qua chu kỳ biến động và đang có dấu hiệu hồi phục. Đến quý 3/2024, thị trường đã cho thấy tín hiệu đảo chiều với diễn biến tích cực ở nhiều phân khúc. Dù vậy, thị trường khó khởi sắc sức cầu trong ngắn hạn. Phần vì nguồn cung khan hiếm, người mua ít sự lựa chọn; phần vì kinh tế chung còn nhiều thách thức ảnh hưởng đến thị trường.

Hiện nay, thay vì chờ đợi giá giảm, một số chuyên gia trong ngành dành lời khuyên cho người mua nhà nên tận dụng các chính sách kích cầu của chủ đầu tư để sở hữu chốn an cư. Đồng thời, thẩm định kỹ tính pháp lý của dự án; xem xét uy tín chủ đầu tư thể hiện ở tiến độ dự án, nguồn tiền trả nợ...