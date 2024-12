Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương có trạm dừng nghỉ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ các dự án

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, trong đó có nhiệm vụ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, đảm bảo khai thác đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương có trạm dừng nghỉ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ các dự án.

Tiến độ thực hiện 8 dự án trạm dừng nghỉ đang chậm

Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị cho thấy, tiến độ thực hiện 8 dự án trạm dừng nghỉ hiện nay còn rất chậm; một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai xây dựng chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ hợp đồng, đặc biệt là mục tiêu cấp bách hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu (khu vệ sinh, bãi đỗ xe).

Để sớm hoàn thành hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đảm bảo khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân và phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là trong dịp Tết năm 2025, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh cử lãnh đạo ban trực tiếp cùng cán bộ, chuyên viên bám sát hiện trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà đầu tư/doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư/doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất; tăng cường công tác hiện trường, kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng.

Các đơn vị nêu trên phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu; tổ chức các trạm dừng nghỉ tạm để phục vụ người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trong dịp Tết năm 2025.

Giám đốc các ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ và chất lượng các dự án. Bộ GTVT sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm các chủ thể tham gia dự án (nếu có không hoàn thành nhiệm vụ) theo quy định.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp nghiên cứu đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; tập trung nguồn lực, tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành các công trình dịch vụ công trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trong dịp Tết năm 2025.

Trường hợp không đáp ứng được tiến độ yêu cầu do yếu tố khách quan, nhà đầu tư/doanh nghiệp phải tiếp quản và vận hành các trạm tạm đã xây dựng trước đây và hoàn thành xây dựng trạm tạm mới trước ngày 20/1/2025. Việc vận hành các trạm dừng nghỉ tạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện ra vào trạm, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Tám trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư gồm Dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết (2 trạm), Phan Thiết-Dầu Giây.