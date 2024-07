Khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An

Theo báo Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi giám đốc các sở, ngành đơn vị; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cấp tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện trên địa bàn.

Chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các hành vi sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024.

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của các sở, ngành, đơn vị, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp và tham mưu nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 18/7/2024.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An

Trước đó, ngày 4/7/2024 Tỉnh ủy Thanh Hóa có Văn bản số 1702-CV/TU chỉ đạo, ngày 10/6/2024 Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận được Công văn số 7072-CV/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương và thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp ngày 30/5/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các Công ty có liên quan thực hiện.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc báo cáo, thực hiện, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khẩn trương kiểm tra các dự án, gói thầu liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra các tổ chức đảng ở 6 địa phương, đơn vị và có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Phúc Sơn, Công ty Thuận An thực hiện trên địa bàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, thực hiện chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương

Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan.

Đại tá Nguyễn Quang Phương cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án ngày 26/02/2024, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 23 bị can để điều tra về 05 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ một số sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan và tiến hành điều tra vụ án theo kế hoạch.

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn "là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn".

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 02 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.

Trước đó, thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan, địa phương liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan.