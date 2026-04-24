Khẩn trương vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, Đà Nẵng

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đến nay, khung pháp lý nền tảng cho Trung tâm tài chính (TTTC) đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành. Hiện nay, Quy chế hoạt động của TTTC - văn bản có vai trò trực tiếp điều chỉnh tổ chức và vận hành mô hình này đang được hoàn thiện ở giai đoạn cuối.

Đối với TTTC tại TPHCM, đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư ; đang phối hợp với các đối tác chiến lược xây dựng các Đề án: Sàn giao dịch hàng hóa tập trung, Trung tâm tài chính hàng hải, Trung tâm tài chính hàng không…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại Đà Nẵng, thành phố đã ký kết 20 Bản ghi nhớ (MOU) với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư, đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên.

Một số ý kiến tại cuộc họp cho biết, cần sớm ban hành quy chế hoạt động, thành lập cơ quan giám sát. Việc phát triển hạ tầng là điều kiện tiên quyết để TTTC vận hành hiệu quả. Thời gian tới, cần tập trung xây dựng và triển khai các cơ chế thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực theo hướng cạnh tranh quốc tế, đủ sức hấp dẫn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đã được xác định rõ, các điều kiện cơ bản đã chuẩn bị từ trước; hiện nay cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt.

Ông lưu ý, không có lý do để chần chừ và cần khẩn trương đưa hai trung tâm vào vận hành. "Có đi thì mới có đến. Làm nhanh nhưng phải chắc chắn, hiệu quả. Làm đến đâu chắc đến đó", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Trong quá trình triển khai, yêu cầu đặt ra là kiểm soát chặt chẽ rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời xây dựng môi trường có chất lượng cao, tạo niềm tin để thu hút các định chế tài chính lớn. Việc thu hút nhà đầu tư phải đi vào thực chất.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và hai địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc đã được giao để đảm bảo cho trung tâm tài chính có đủ các điều kiện vận hành hoạt động thông suốt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất các phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng điều hành, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phát huy vai trò chủ động của TPHCM, Đà Nẵng trong phát triển TTTC.

Các cơ quan trung ương tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 4/2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 2 thành phố và các bộ, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng chiến lược phát triển TTTC tại Việt Nam và chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành năm 2026, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét ban hành.