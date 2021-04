Kháng nghị giám đốc thẩm quyết định giảm 19 tháng tù cho "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

Ngày 19-4, thông tin cho biết VKSND Cấp cao tại Hà Nội (Viện Cấp cao 1) vừa ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh, đối với phạm nhân Phan Sào Nam , bị kết án về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" theo Bản án hình sự phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội.

Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm

Kháng nghị nêu rõ, Căn cứ Điều 63, 64 Bộ luật Hình sự; Điều 38 Luật thi hành án hình sự; khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-5-2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND Tối cao và VKSND Tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có mức án 5 năm, ngoài điều kiện đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét giảm được xếp loại từ khá trở lên. Tuy nhiên trên thực tế Phan Sào Nam chỉ mới được xếp loại khá quý III/2019, còn quý IV/2019, Nam bị xếp loại trung bình. Như vậy, ngoài việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, Nam đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong trường hợp đặc biệt là "Lập công".



Bên cạnh đó, qua tài liệu xác minh về tình tiết "Lập công", cho thấy: Tại Văn bản số 851/GXN-ANĐT ngày 20-11-2019, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ, có nội dung: Cơ quan điều tra đã tiếp xúc, vận động Phan Sào Nam viết thư gửi gia đình Lê Văn Kiên để vận động đối tượng đầu thú… Tuy nhiên, kết quả xác minh của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao tại Trại tạm giam và Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thể hiện: Tại Biên bản làm việc với cán bộ điều tra vụ án Phan Sào Nam, Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn thuộc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, xác định trong quá trình giam giữ, không có việc Phan Sào Nam viết thư động viên đối tượng truy nã quốc tế Lê Văn Kiên về nước đầu thú; không có tài liệu xác định quá trình giam giữ Phan Sào Nam gửi thư ra ngoài để vận động đầu thú.

Quyết định Kháng nghị cũng nêu rõ văn bản số 851/GXN-ANĐT ngày 20-11-2019 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận Phan Sào Nam lập công là không có căn cứ. Dẫn đến, Văn bản số 01 ngày 25-3-2020 của Trại giam Quảng Ninh đề nghị Hội đồng xét duyệt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam với tình tiết đặc biệt "Lập công" là không đúng quy định của pháp luật.

Về việc xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù năm 2020, Quyết định giám đốc thẩm nêu: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2018/TT- BCA ngày 12-02-2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, để được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù quý I/2020 đạt loại "khá", Phan Sào Nam phải "tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra". Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, xác minh thể hiện, Phan Sào Nam đã không tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Cụ thể, theo Thông báo số 109/TB - CTHADS.NV ngày 16-10-2019 của Cục Thi hành án dân sự về việc thông báo kết quả thi hành án dân sự của Phan Sào Nam tính đến ngày 16-10-2019, cho thấy các khoản Nam đã thi hành là hơn 1.314 tỉ đồng; Các khoản còn phải thi hành, để tịch thu công quỹ Nhà nước là hơn 160 tỉ đồng. Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã bán tài sản là 5 xe ô tô bị kê biên, thu được hơn 5 tỉ đồng, còn lại chưa thi hành.

Tháng 8-2018, tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên (vợ Nam) tại Ngân hàng DBS Singapore có số dư hơn 5 triệu USD. Ngày 28-11-2019, Phan Sào Nam đã nhận bản thông báo của Công an Singapore (do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ giao, trong đó ghi rõ tại tài khoản của Phan Sào Nam và Nguyễn Thị Tâm Chuyên ở Ngân hàng DBS Singapore có số tiền là hơn 5,3 triệu USD và 253.499,60 SGD.

Làm việc với cơ quan ANĐT về việc phong tỏa tài khoản của Phan Sào Nam và vợ tại ngân hàng DBS Singapore, Phan Sào Nam đều không hợp tác để phong tỏa tài khoản này (không chỉ định người đại diện tham gia phiên điều trần; phản đối việc tiếp tục phong tỏa tài khoản). Ngoài ra, làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cũng thể hiện, Phan Sào Nam không đồng ý, không tự nguyện khấu trừ số tiền 5,3 triệu USD tại ngân hàng DBS Singapore để thi hành phần nghĩa vụ hơn 155 tỉ đồng đồng còn lại theo quyết định của bản án.

Ngoài các tài sản cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Nam truy nộp, hiện nay Nam còn 253.499,60 SGD tại ngân hàng DBS Singapore. Tuy nhiên, Phan Sào Nam không khai báo, không tự nguyện, chủ động khấu trừ số tiền này.

Ngoài ra, theo tài liệu hồ sơ phạm nhân thể hiện: Trại giam Quảng Ninh xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam còn căn cứ vào Đơn trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của bà Phan Thu Nga (mẹ của phạm nhân Phan Sào Nam). Tuy nhiên, kết quả xác minh tại UBND phường Đa Kao, quận 1, TP HCM thì gia đình Phan Sào Nam không thuộc trường hợp có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.

Từ những căn cứ đó, Quyết định giám đốc thẩm khẳng định, có đủ căn cứ xác định phạm nhân Phan Sào Nam không đủ điều kiện để được hưởng tình tiết "lập công" và xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đạt loại "Khá" vào các quý I, II, III, IV năm 2020. Việc Trại giam Quảng Ninh đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4-2020 đối với phạm nhân Phan Sào Nam là vi phạm về điều kiện, dẫn đến Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587/QĐ- TA ngày 29-4-2020 của TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị Trại giam Quảng Ninh, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam là không có căn cứ.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm, ngày 12-3-2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xử phạt Phan Sào Nam 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt buộc Phan Sào Nam phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 27-10-2017 và chịu trách nhiệm dân sự, phải nộp thi hành án tổng số tiền hơn 1.475 tỉ đồng. Cùng tội dạnh nêu trên Nguyễn Văn Dương nguyên chủ tịch công ty CNC bị phạt 10 năm tù.

Trong quá trình thi hành án, đến ngày 29-4-2020, tại Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam. Tại Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4-2-2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm nhân Phan Sào Nam, ra trại ngày 6-2-2021.

Thực hiện chức năng kiểm sát, phát hiện những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thi hành án, ngày 12-4-2021, Vụ 8, VKSND Tối cao đã có công văn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 2 Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nêu trên của TAND tỉnh Quảng Ninh.