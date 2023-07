Khánh Phương: Từ ca sĩ giỏi kinh doanh, có cơ ngơi 200 tỷ đồng nhưng mãi chưa kết hôn tới thông tin... có vợ làm Chủ tịch đầy bất ngờ

Ca sĩ vạn người mê... bất ngờ có vợ

Trong những chia sẻ gần đây, ca sĩ Khánh Phương vẫn khẳng đỉnh bản thân "chưa vội kết hôn", thừa nhận chuyện gia đình giục giã chuyện tìm một nửa. Cụ thể, anh từng nói với truyền thông: "Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ. Thêm vào đó, năm vừa qua, tôi cũng bận rộn với các dự án âm nhạc và công việc kinh doanh".

Tuy nhiên, dân tình vô cùng bất ngờ khi trong thông báo mới nhất về thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 đã hé lộ tình trạng hôn nhân của nam ca sĩ "Chiếc khăn gió ấm".

Theo đó, bản công bố thông tin hé hộ vợ ông Phương là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc SJC. Theo công bố thông tin, bà Thúy sinh năm 1983, hiện đang nắm 22 cổ phiếu SJC. Ngoài ra, bà Thúy còn là chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư thương mại Bất đông sản Nhật Nam (Nhật Nam Group).

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/12/2022 của Sông Đà 1.01 đã phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 3 Thành viên HĐQT gồm ông Phạm Thanh Phong, Chủ tịch HĐQT; ông Tạ Văn Trung (kiêm Giám đốc) và ông Nguyễn Bình Đông (kiêm Phó giám đốc).

Đồng thời HĐQT mới được bầu ra bao gồm bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, thường trú tại Hà Nội); ông Phạm Khánh Phương (sinh năm 1981); ông Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982) và ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1956).

Sau cuộc họp, HĐQT mới của Sông Đà 1.01 đã bầu bà Thúy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật công ty, đồng thời là người thực hiện công bố thông tin.

Khánh Phương sinh năm 1981 là một nam ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8x, 9x. Vào năm 2001, anh thành lập nhóm nhạc MP5 nhưng đã tan rã sau 3 năm hoạt động. Sở hữu chất giọng khàn ấm lạ tai, nam ca sĩ đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả với nhiều bản hit làm mưa làm gió một thời như Mưa Thuỷ Tinh, Chiếc Khăn Gió Ấm, Tựa Vào Vai Anh,…

Sau khi đạt được một số thành công trong sự nghiệp âm nhạc, Khánh Phương khá im hơi lặng tiếng trong làng giải trí. Xuyên suốt những năm qua, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm vẫn duy trì việc ca hát nhưng không còn chạy show nhiều như xưa. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ cũng xuất hiện ở một số chương trình và thu hút sự chú ý từ khán giả.

Gần đây, tên tuổi ca sĩ Khánh Phương được nhắc tới với vai trò là cổ đông lớn của CTCP Sống Đà 1.01.

Thiếu gia nhà giàu kinh doanh giỏi





Khánh Phương vừa có hit đình đám vừa có cuộc sống giàu có.

Không chỉ là một giọng ca nổi tiếng, Khánh Phương còn được biết đến là một thiếu gia sinh ra trong gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Anh và gia đình sở hữu một căn nhà rộng 400m2, gồm 1 trệt và 6 tầng lầu ở con đường trung tâm, nổi tiếng đắt đỏ của Q.1, TP.HCM. Nam ca sĩ và gia đình dùng để ở và một phần kinh doanh khách sạn.



Cơ ngơi khủng này do chính bố Khánh Phương vẽ thiết kế, nam ca sĩ góp sức lên ý tưởng. Nội thất của căn biệt thự chủ yếu là đồ gỗ không quá cầu kỳ hay rườm rà mà chỉ vừa đủ cho không gian. Phòng khách của biệt thự thiết kế mở, ăn thông với khu bếp. Bộ sofa với màu sắc nổi bật giúp không gian ấm cúng. Phòng ngủ của Khánh Phương cũng rất đơn giản, không cầu kì.

Trong khoảng sân vườn, Khánh Phương và gia đình trồng nhiều cây xanh và hoa. Gia đình anh còn thiết kế một chiếc cầu thang hình xoắn ốc màu xanh để tiện cho mọi người có thể ngắm cảnh thành phố mỗi khi rảnh rỗi.

Cách đây vài năm, nam ca sĩ Chiếc khăn gió ấm tiết lộ, cơ ngơi của gia đình đã được định giá lên đến hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn hộ khác ở Q.5, TP.HCM và cả nhà riêng ở Hà Nội để tiện sinh hoạt, nghỉ ngơi mỗi khi ra Bắc biểu diễn.

Không gian bên ngoài của căn nhà cơ ngơi 200 tỷ và khối tài sản khủng ít ai biết của ca sĩ Chiếc khăn gió ấm





Chiếc cầu thang xoắn bên ngoài nhà.





Khu vực ngoài trời có bộ bàn ghế để ngồi thưởng cảnh, uống trà.





Chính vì điều kiện khá giả, Khánh Phương không gặp nhiều áp lực chuyện tiền bạc khi hoạt động nghệ thuật. Anh từng thừa nhận có giai đoạn chỉ nhận tham gia các chương trình phù hợp và có được sự quý mến của người mời, chứ không chạy show chỉ để kiếm tiền.

Khánh Phương còn dự định mở công ty âm nhạc của riêng mình chuyên đào tạo ca sĩ, thành lập các nhóm nhạc thần tượng giống như ở Hàn Quốc.

Gần đây, ca sĩ Khánh Phương khiến công chúng chú ý khi trở thành cổ đông lớn của một công ty có tiếng trên thị trường, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty.Tuy nhiên mới đây, thông tin cho biết anh bị phạt 245 triệu đồng vì mua chui cổ phiếu.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt ông Phạm Khánh Phương số tiền 150 triệu đồng do hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật; 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng; 35 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.