Khánh thành công viên nhạc nước tại Bình Dương

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, khu công viên bờ suối The Sun Park với diện tích gần 15.000m2 kết hợp hệ thống nhạc nước nhiều màu sắc và chiếu phim trên nền nhạc nước tại khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, tỉnh Bình Dương sẽ chính thức đi vào hoạt động, chào đón tất cả người dân đến tham quan, chụp hình check-in. Chủ đầu tư cho biết, ngoài hệ thống nhạc nước nhiều màu sắc, The Sun Park kết hợp với sân khấu trình diễn với các ca sĩ, nhóm biểu diễn mỗi cuối tuần, hứa hẹn sẽ là điểm đến vui chơi, giải trí thu hút sự chú ý của người dân quanh khu vực.



Nắm bắt xu hướng hiện đại, chuỗi hệ thống tiện ích The Sun do chủ đầu tư VSIP xây dựng, phát triển nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, ẩm thực và rèn luyện sức khỏe. Không chỉ quy mô về số lượng, chủ đầu tư còn quan tâm đến từng chi tiết trong khâu vận hành, đảm bảo chất lượng mang đến cho người dân, nâng tầm chất lượng sống của khu vực.

Ngoài khu công viên bờ suối kết hợp nhạc nước và chiếu phim The Sun Park có thể kể đến các tiện ích như chợ đêm The Sun Container & Night Market khai trương vào cuối năm 2020 là khu chợ đêm đang hoạt động sôi nổi hằng đêm với các gian hàng ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, các sự kiện văn nghệ ca múa nhạc tại khu dân cư Sun Casa (Hòa Lơi) thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia mỗi đêm.

Chợ đêm The Sun Container & Night Market thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi đêm.

Nằm trong khu dân cư Sun Casa Central, khu phức hợp thể thao The Sun Sports Center (1.3ha) đi vào vận hành từ tháng 04 năm 2022 với các khu thể thao như phòng gym đa năng, hồ bơi đạt chuẩn, sân tập tennis mái vòm, sân bóng đá mini, sân cầu lông và khu sauna & steambath… được vận hành bởi Savills. Áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, The Sun Sports Center nhận được chứng chỉ xanh EDGE do IFC, thuộc tổ chức Ngân hàng Thế giới chứng nhận nhằm tối ưu hóa thiết kế của mình sử dụng ít điện, nước và năng lượng tiêu tốn trong vật liệu hơn. Đây cũng là điểm sáng của dự án Sun Casa Central mang lại giải thưởng "Dự án nhà ở phong cách sống wellness (sức khỏe) tốt nhất" trong giải thưởng PropertyGuru - Giải thưởng dành cho bất động sản tại Việt Nam năm 2022.



Sun Casa Central đạt giải thưởng "Dự án nhà ở phong cách sống wellness (sức khỏe) tốt nhất".

Các dự án khu đô thị tích hợp hệ thống tiện ích do VSIP Bình Dương phát triển cung ứng nhà ở và các khu ẩm thực, giải trí chất lượng, thuận tiện cho cư dân làm việc tại các địa phương và các khu vực lân cận. VSIP luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường sống hiện đại với không gian xanh và tiện nghi đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh sống lý tưởng cho cả gia đình.