Khánh thành nhà máy MK Vision và MK Hi-tek Sáng ngày 11/11/2023 tại khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần MK Vision (MK Vision) và Công ty cổ phần công nghệ cao MK (MK Hi-tek) đã tổ chức lễ khánh thành tổ hợp nhà máy sản xuất camera thông minh và các thiết bị điện tử công nghệ cao.

Sự kiện khánh thành tổ hợp nhà máy MK Vision – MK Hi-tek là một bước tiến quan trọng nằm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Nhà máy của MK Vision sẽ trở thành một trong ba trụ cột của MK Group trong mạng lưới các công ty công nghệ của mình, đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc hình thành và phát triển hệ sinh thái an ninh bảo mật Make in Vietnam.

Khởi công vào tháng 7 năm 2022, tổ hợp nhà máy MK Vision và MK Hi-tek được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.5ha và được đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền hiện đại; trong đó nhà máy MK Vision sẽ tập trung sản xuất các thiết bị camera thông minh ứng dụng phân tích biên phục vụ nhu cầu an ninh và giám sát, nhà máy MK Hi-Tek sẽ tập trung sản xuất các thiết bị đầu đọc e-ID và sinh trắc học, các thiết bị xác thực bảo mật mạnh, các thiết bị hạ tầng mạng MK Network.

Tổ hợp nhà máy MK Vision và MK Hi-tek được trang bị các máy móc sản xuất thiết bị điện tử đến từ các thương hiệu hàng đầu của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản…, cùng với đó là dây chuyền lắp ráp được thiết kế bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất điện tử tại Việt Nam với tổng công suất lên tới 4 triệu thiết bị/năm. Các lãnh đạo tập đoàn MK cũng rất chú trọng việc đầu tư các phần mềm quản lý sản xuất và chất lượng. Toàn bộ quá trình sản xuất được giám sát 24/7 và liên tục tối ưu hoá bằng bộ phần mềm quản lý chuyên dụng. Các giai đoạn sản xuất được dự báo và điều chỉnh một cách chính xác, giúp duy trì sự ổn định trong năng suất và chất lượng sản phẩm, nhờ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến điểm nhấn của nhà máy chính là cảnh quan khuôn viên với vườn cây, ao cá và khu nhà mái ngói lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà gian truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phong cách kiến trúc tại đây thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đây cũng chính là những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc mà đội ngũ lãnh đạo tại MK muốn lưu giữ lại tại các nhà máy do MK đầu tư xây dựng trong nước và quốc tế.

Với sự kiện khánh thành hai nhà máy mới của MK Vision và MK Hi-tek, MK Group đã khẳng định việc làm chủ chuỗi giá trị Make in Vietnam, từ khâu lên ý tưởng thiết kế sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng, tối ưu hóa sản xuất đến kiểm soát chất lượng và cung cấp ra thị trường các sản phẩm công nghệ cao nói chung.

Đồng thời, sự kiện này còn tạo đà cho MK mở rộng lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm cho ngành công nghiệp an ninh quốc phòng do MK Aerospace triển khai, bao gồm chế tạo động cơ hành trình cho máy bay và xây dựng các thiết bị camera vệ tinh ứng dụng cho ngành trắc địa và an ninh quốc phòng.

Theo ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch Hội đồng quản trị của MK Group: "Lễ khánh thành nhà máy MK Vision và nhà máy MK Hi-tek là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của MK. Việc làm chủ công nghệ lõi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Điều này đã giúp cho MK có thể tự chủ trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và không phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài, từ đó đóng góp tích cực giúp cho Việt Nam làm chủ công nghệ và tự cường trong phát triển các ngành công nghiệp - công nghệ cao, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, và góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia."

Về MK Hi-tek, Công ty Cổ phần Công nghệ cao MK (MK Hi-tek) - thành viên của MK Group, được thành lập vào tháng 7 năm 2020. Với sứ mệnh cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế các sản phẩm công nghệ cao "Make in Vietnam", MK Hi-tek luôn nỗ lực không ngừng để nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị sản phẩm chứa hàm lượng chất xám cao, đạt chuẩn quốc tế với mức chi phí được nội địa hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong nước cũng như phục vụ thị trường quốc tế

Về MK Vision, Công ty cổ phần MK Vision được thành lập vào tháng 7 năm 2020 và là thành viên của MK Group. Với việc ứng dụng công nghệ AI vào trong các sản phẩm camera của mình, MK Vision đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của một công ty trong nước với mục tiêu đưa ra thị trường những giải pháp camera thông minh chất lượng cao phục vụ nhu cầu giám sát và quản lý đặc thù của Việt Nam.

Về các sản phẩm AI Camera của MK Vision

Xu hướng sử dụng AI Camera trên thế giới đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, giao thông vận tải, đô thị thông minh... MK Vision đã chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để đón đầu xu thế này với việc tự chủ phát triển các ứng dụng trên camera, xây dựng nhà máy tại Vĩnh Phúc, tập hợp đội ngũ các kỹ sư và chuyên gia trong nước và quốc tế. Với lợi thế tự chủ trong công nghệ, nghiên cứu và sản xuất AI Camera tại Việt Nam, MK Vision là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng những công nghệ tiên tiến cùng những tính năng mới nhất hiện nay trong lĩnh vực giám sát an ninh.

Công ty Cổ phần MK Vision (MK Vision) hiện có 4 sản phẩm AI Camera ứng dụng xử lý dữ liệu tại biên bao gồm Camera hành trình thông minh AutoSecure, Camera giám sát hiện trường Body Worn Camera (BWC), Thiết bị xác thực Căn cước công dân (CCCD) gắn chip M6 và Camera giám sát an ninh.

Với những giải pháp đột phá và sáng tạo trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 4 sản phẩm AI Camera của MK Vision đã giải quyết được các vấn đề về như giảm độ trễ và tăng cường hiệu suất hệ thống với khả năng xử lý dữ liệu tại biên, hạ tầng lắp đặt camera không còn là trở ngại với công nghệ kết nối qua mạng viễn thông 3G/4G, kiến trúc direct-to-cloud, cùng với tùy chọn sử dụng nguồn năng lượng mặt trời; giải phóng băng thông cho những dự án camera lớn, chuyển dịch từ mô hình truyền và lưu trữ dữ liệu tập trung sang mô hình xử lý dữ liệu phân tán và truyền metadata; ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư vào các giải pháp giám sát an ninh, đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch của dữ liệu; giảm thời gian và tiết kiệm nguồn lực trong công tác triển khai, bảo hành, bảo trì hệ thống, từ đó góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

MK Vision sẽ phối hợp cùng với các đối tác để mang lại những ứng dụng và lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực bao gồm, giám sát an ninh công cộng và hạ tầng quan trọng, quản lý rủi ro trong ngành logistic, phân tích hành vi người dùng, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn, xác minh và định danh người dùng, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống, tự động hóa các hoạt động quản lý và điều hành thông qua dữ liệu lớn đã được xử lý như đếm số lượng người, kiểm soát vé, phân tích cảnh báo hành vi lái xe, cảnh báo xâm nhập, cảnh báo cháy nổ…