Khánh thành tuyến đường 6 làn xe kết nối Bình Dương, Đồng Nai với TP HCM

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dĩ An, cho biết là một trong những đô thị trung tâm, là vùng đất phát triển năng động, nhộn nhịp bậc nhất của tỉnh Bình Dương, sau khoảng 25 năm phát triển, TP Dĩ An đã gặt hái được rất nhiều thành công, trở thành điểm sáng với những thành tựu về thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, đô thị trong tỉnh, được nhiều người dân trên cả nước chọn sinh sống để an cư lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và TP Dĩ An cắt băng khánh thành dự án trục chính Đông Tây

Theo ông Bảy, thời gian qua, TP Dĩ An đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh và mở ra cơ hội tăng cường kết nối kinh tế - giao thương liên vùng.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 25 năm phát triển TP Dĩ An, ngoài khánh thành, khai thác đường trục chính Đông Tây, địa phương còn công bố đưa vào sử dụng dự án Trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp B, có tổng mức đầu tư 197 tỉ đồng; dự án Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, có tổng mức đầu tư 102 tỉ đồng; công trình trụ sở UBND phường Tân Bình, trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp.

Cùng với đó là khởi công dự án cải tạo, xây mới trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND –UBMTTQ Việt Nam phường Dĩ An, tổng mức đầu tư vào khoảng 67,9 tỉ đồng; công trình Trường THCS Bình Thắng, tổng mức đầu tư gần 162 tỉ đồng.