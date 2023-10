Khánh Vy test trình ngoại ngữ của thí sinh CK Olympia 2023: Tiếng Lào, Nhật, Hàn.. đều "bắn" được hết!

Mới đây, MC Khánh Vy đã đăng tải một video ghi lại cảnh "check" trình ngoại ngữ của các thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 bao gồm: Xuân Mạnh (học sinh THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa); Trọng Thành (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng); Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) và Minh Triết (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế).

MC Khánh Vy "test" trình ngoại ngữ của thí sinh Chung kết Olympia 2023 (Nguồn TikTok: @khanhvyoffical)

Đúng là các chàng trai tài năng của Olympia có khác, cả 4 thí sinh đều bắn ngoại ngữ siêu "xịn". Mà lạ một cái là không chỉ biết nói tiếng Anh đâu, mà các bạn còn có thể nói tiếng Lào, tiếng Hàn, tiếng Nhật nữa đấy.

Nếu Trọng Thành tự tin bắn tiếng Hàn để nói "mình yêu các bạn", thì Việt Thành lại gây "sốt" khi nói lời "cảm ơn" bằng tiếng Nhật đến tất cả mọi người. Minh Triết cũng không hề kém khi có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Lào.

Việt Thành nói tiếng Nhật

Chưa hết, nam sinh xứ Huế còn thử thách mọi người bằng cách "bắn" tiếng Việt nhưng... accent là giọng Huế. Cùng là tiếng Việt nhưng sao tiếng Việt của Triết lại... lạ lắm? Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, nam sinh này có một chất giọng rất ngọt ngào.

Trước mà "thả" giọng của Triết, cộng đồng mạng thi nhau vào sub giọng Huế. Sub chính xác lời Triết muốn nói là: "Giờ ăn no căng bụng rồi sao mà đi ngủ được đây?".

Không chỉ biết nói tiếng Lào, Minh Triết còn có thể nói tiếng Việt nhưng theo accent Huế

Về mình, Trọng Thành lại có dịp "bắn" tiếng Anh qua câu hỏi "Lời khuyên cho các bạn khóa sau muốn tranh tài tại Olympia?". Nam sinh chia sẻ: "Em nghĩ rằng mọi thí sinh đều có rất nhiều kiến thức, vậy nên hãy đọc nhiều lên" . Có thể thấy, Trọng Thành rất tự tin khi sử dụng ngoại ngữ của mình, điều đó cũng dễ hiểu vì Thành dù sao cũng là học sinh chuyên Anh mà.

Trọng Thành lại cực lưu loát với cả tiếng Anh và tiếng Hàn

Nhà vô địch Xuân Mạnh thì không góp vui bằng việc flex ngoại ngữ, nhưng nam sinh lại có cơ hội "khoe" cảm giác khi đội chiếc vòng nguyệt quế được thiết kế riêng cho mình. Không quá vòng vo, Xuân Mạnh nói: "Nó áp lực như đội vương việng Hoa hậu ý chị ạ".

Trước màn "bắn" ngoại ngữ cùng giao lưu cực vui nhộn này, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng thích thú. Thế mới thấy, 4 "nhà leo núi" chặng Chung kết Olympia 2023 có kiến thức sâu rộng như thế nào:

- Mê cả Xuân Mạnh, Trọng Thành, Việt Thành và Minh Triết.

- Siêu quá, cả 4 chàng trai đều rất giỏi.

- Sao ai cũng cute quá trời quá đất vậy?

- Ai cũng đỉnh hết!

- Vẫn nhớ khoảnh khắc ganh đua điểm số khốc liệt của các em ở vòng Chung kết Olympia vừa rồi, thật sự gay cấn, các em quá tài!

Cuối cùng, cả 4 "nhà leo núi" cùng nhau tạo dáng để chụp một tấm ảnh kỷ niệm với MC Khánh Vy. Có thể thấy ai cũng vui tươi vì hành trình Olympia của cả 4 chàng trai cơ bản đã thành công mỹ mãn.