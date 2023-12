Khát vọng "Cà Phê Đạo" đến từ Việt Nam được Warner Bros. Discovery ghi nhận

Câu chuyện về văn hóa cà phê và triết lý cà phê đến từ Việt Nam lần đầu tiên được Discovery ghi nhận.

Hơn một năm nghiên cứu, Warner Bros. Discovery được mệnh danh là "nhà vô địch kể chuyện thế giới" đã hợp tác cùng Trung Nguyên Legend sản xuất và phát sóng "The Tao of Coffee" trên sóng Discovery. Được biết Discovery là kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng của Mỹ, có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu với mạng lưới phát sóng tiếp cận hơn 2,2 tỷ người xem thuộc 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khát vọng mới trong bối cảnh thế giới mới

Nền văn hóa của một quốc gia, dân tộc được định dạng thành hai nhóm cơ bản: Văn hóa kiến tạo văn minh và Văn hóa hấp thụ văn minh. Mặc dù sở hữu một nền văn hóa quốc gia – dân tộc rất bản sắc, kiên cường và mạnh mẽ nhưng Việt Nam trước giờ vẫn thuộc nhóm các quốc gia hấp thụ văn hoá – văn minh, bị ảnh hưởng bởi văn hoá từ bên ngoài là chủ yếu mà hầu như chưa thể xuất khẩu cho tới "xuất siêu" văn hoá ra bên ngoài thông qua hàng hoá, dịch vụ, khoa học, công nghệ,...

Cà phê – văn hoá cà phê – và những thành tựu văn minh được kiến tạo từ loại cà phê và văn hoá cà phê đến từ Việt Nam có thể là đột phá điểm để đất nước và con người Việt Nam có thể xuất khẩu và xuất siêu văn hoá ra toàn cầu, như những gì mà nhiều quốc gia có quy mô và điều kiện khá tương đồng như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã làm được và làm rất tốt. "Khát vọng đưa cà phê Việt Nam trở thành Cà Phê Đạo như khi nói tới Nhật Bản là nói tới trà đạo, nói tới Việt Nam là nói tới Cà phê Đạo". Phim tài liệu "The Tao of Coffee" vừa được phát sóng trên kênh truyền hình Discovery đã ghi nhận sự nỗ lực đang được khởi nguồn và phát triển của hành trình sáng tạo và định hình văn hóa cà phê Việt Nam – một nền văn minh cà phê đến từ phương Đông, có thể ảnh hưởng và thay đổi tích cực hơn trong thế giới đầy biến động và phức tạp hiện nay.

Sự nỗ lực đang được khởi nguồn và phát triển của hành trình sáng tạo, định hình văn hóa cà phê Việt Nam được Discovery ghi nhận và giới thiệu đến khán giả toàn cầu trong bộ phim "The Tao of Coffee – Cà phê Đạo".

Discovery lựa chọn tựa đề phim là "The Tao of Coffee – Cà phê Đạo" sau khi cân nhắc hàng loạt cái tựa khác cho bộ phim tài liệu thể hiện đa chiều và đa dữ liệu này bởi chỉ có nó mới thể hiện được cốt yếu tinh thần và khát vọng to lớn của "cuộc cách mạng cà phê Việt Nam" muốn thực hiện tại chính quốc gia này để lan toả ra toàn cầu.



Hai nền tảng vững chắc cho "Cuộc cách mạng cà phê đến từ Việt Nam"

Đầu tiên, đó là một nền văn hoá cà phê có tính đặc trưng và đặc sắc của riêng Việt Nam, với cà phê phin, với tuyệt phẩm cà phê sữa đá, với tình yêu và những câu chuyện tại nơi hàng quán cà phê… qua những hình ảnh sinh động cảm xúc cùng với những lời bình đầy sức tin cậy của chuyên gia, nhà báo có uy tín trong nước và quốc tế.

Các người đẹp Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2023 trải nghiệm cà phê, "một nét đẹp văn hóa của người Việt" (theo Discovery) tại Làng cà phê Trung Nguyên.

Tiếp theo, đó là sức mạnh của một cường quốc xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới. Discovery cho biết, "Việt Nam hiện chiếm tới hơn một nửa nguồn cung cấp cà phê Robusta toàn cầu, được trồng nhiều nhất tại thủ phủ Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với hơn 30% tổng sản lượng cả nước. Từ những năm 1980, chính phủ Việt Nam đã giới thiệu chuỗi chương trình sản xuất cây cà phê để giúp khởi động nền kinh tế". Sức mạnh vật lý của ngành cà phê Việt Nam không chỉ đến từ số lượng, mà còn đến từ chất lượng của hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới đến từ Buôn Ma Thuột đã được toàn bộ các chuyên gia trong ngành cà phê thế giới công nhận.



Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột "nằm cách mực nước biển 500m, với đất núi lửa màu mỡ… có điều kiện hoàn hảo để sản xuất Robusta hảo hạng" (theo Discovery).

Chỉ qua một vài khung hình và phát biểu của các nhân vật chân thực và giàu cảm xúc, Discovery đã lột tả được khát vọng lớn và tinh thần sáng tạo, sự cam kết đồng hành từ Chính phủ – địa phương – người trồng cà phê – doanh nghiệp sản xuất, chế biến – mạng lưới phân phối – người tiêu dùng đang từng bước tạo nên vị thế mới của ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu.



Tổ chức tiên phong trong "cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam"

Để khắc hoạ rõ nét và chân thực hơn cho câu chuyện kể của mình, Discovery đã chọn và dành nhiều thời gian để ghi nhận các hoạt động và chiến lược của Trung Nguyên Legend, tổ chức được kênh truyền hình quốc tế gọi là "tiên phong trong cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam".

Nhà sản xuất cà phê hàng đầu tại Việt Nam xuất hiện từ những khung hình đầu tiên trên phim một cách khiêm tốn và ấm cúng qua một buổi thử sản phẩm mới nội bộ, sản phẩm G7 Gold. Bằng kỹ thuật dẫn dắt và kể chuyện bậc thầy của mình, từ buổi thử sản phẩm có phần thuần tuý chuyên môn đó, Discovery đã dẫn dắt ra cả một hệ sinh thái cà phê đa dạng và những ý tưởng khác biệt từ khát vọng lớn lao mà Trung Nguyên Legend đã ấp ủ và thực hiện trong gần ba thập kỷ vừa qua.

Đó là tinh thần khởi nguồn của thương hiệu G7, khát vọng và tinh thần dám đối đầu và chiến thắng các thương hiệu cà phê đa quốc gia khổng lồ và hùng mạnh. Là tình yêu, là trách nhiệm mong muốn "tôn vinh hạt cà phê Robusta ngon bậc nhất thế giới đến từ Việt Nam" để nâng cao giá trị chung cho ngành cà phê Việt Nam, nơi mà sản lượng Robusta chiếm tới 95%.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 Luciana Fuster (Peru) thưởng thức G7 Gold - thế hệ sản phẩm mới của G7, "thương hiệu đã được bán tại 100 quốc gia", "cung ứng 2,5 tỷ gói cà phê mỗi năm" (theo Discovery).

Với Trung Nguyên Legend, cà phê không đơn thuần là cà phê vật lý, mà đó còn là cà phê xã hội cà phê tinh thần trong sự đồng hành với các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, và đặc biệt là các chương trình xây dựng thương hiệu điểm đến để đưa Buôn Ma Thuột thành "Thành phố cà phê của Thế giới". Khán giả quốc tế cũng được chiêm ngưỡng những thắng cảnh, công trình, dự án nâng tầm cà phê trở thành văn hóa, nghệ thuật…. đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ tại Buôn Ma Thuột, thu hút người yêu cà phê toàn cầu. Trong đó, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột xuất hiện đầy màu sắc và sống động, thực sự là lễ hội mang hồn đất, hồn nước, hồn người, hồn nghề của một cường quốc cà phê.



Triết lý cà phê với Cà Phê Đạo là cốt lõi

Ngoài nền tảng cà phê vật lý vững chắc, cà phê xã hội và di sản cà phê nội tại đặc sắc thì điểm thiết yếu nhất để đảm bảo cho cuộc cách mạng cà phê Việt Nam chính là cà phê tinh thần, cần có một triết lý cà phê khác biệt – đặc biệt – duy nhất. Discovery đã dành những điểm nhấn quan trọng của bộ phim tài liệu này để giới thiệu cho khán giả toàn cầu về một triết lý cà phê đến từ Việt Nam.

Câu chuyện 3 nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền được Trung Nguyên Legend tiên phong cô lọc và từng bước "nâng cao thành một trải nghiệm lịch sử sâu sắc" hấp dẫn người yêu cà phê. (Theo Discovery)

Trước tiên, triết lý đó đến từ sự nghiên cứu toàn diện và sâu sắc lịch sử của cà phê và đặc biệt là sự ảnh hưởng của cà phê đối với sự phát triển và tiến bộ văn minh của nhân loại. "Tất cả các nền văn minh của nhân loại trước khi có cà phê và sau khi có cà phê, thành tựu là hoàn toàn khác biệt!", Trung Nguyên Legend đã tổng hợp tinh hoa của toàn bộ văn hoá và văn minh (các thành tựu vật chất và tinh thần của cà phê và từ ảnh hưởng của cà phê mà có) thành ba nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền.



Trong đó, cà phê Thiền là một sự sáng tạo riêng của Trung Nguyên Legend trên nền tảng triết lý nhân sinh phổ quát của phương Đông, có sự phối hợp cả tĩnh và động, của cả võ đạo và vũ đạo – với những điệu múa cà phê. "Đối với Trung Nguyên, Thiền là cà phê. Cà phê là Thiền. Thiền là phương pháp giúp chúng ta hưởng thụ, chiêm nghiệm, tận hưởng cà phê một cách sâu sắc và trọn vẹn nhất". Qua nhiều cảnh quay đẹp về không gian Thế giới cà phê với Ba nền văn minh cà phê, Show 3D mapping cà phê, Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê cùng các hoạt động trình diễn văn hoá cà phê… Discovery nhận định "Trung Nguyên Legend nâng cao thông điệp về 3 nền văn minh cà phê thành một trải nghiệm lịch sử sâu sắc."

Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Kim Duyên trải nghiệm Thiền cà phê – "một sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật" do Trung Nguyên Legend sáng tạo nên.

Nỗ lực chắt lọc, tôn vinh và tích hợp ba nền văn minh cà phê tinh hoa của nhân loại ẩn chứa sau đó một ước mong nhân bản và bền vững hơn đó là "từ cà phê và thông qua cà phê hài hoà và hợp nhất các nền văn minh nhân loại" trong bối cảnh thế giới đầy khủng hoảng và hiểm nguy hiện nay, khi mà các vấn đề toàn cầu hiện nay không thể có một quốc gia, tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào có thể giải quyết được. Hoà – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm và Tôn tạo là những nguyên tắc ứng xử Minh Triết mà Cà Phê Đạo muốn hướng tới. "The Tao of Coffee, tiếng Việt chúng tôi gọi là Cà Phê Đạo: Đạo là lối sống tỉnh thức. Điều này đi ra từ triết lý cà phê do Nhà sáng lập – Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ sáng tạo nên. Triết lý cà phê của Trung Nguyên Legend hướng đến sự tỉnh thức trong hiện tại, nhận ra được mục đích của mình trong tương quan với cộng đồng, hướng tới những giá trị Chân – Thiện – Mỹ", dẫn lời đại diện Trung Nguyên Legend trong "The Tao of Coffee".



Hoàn toàn không xuất hiện như một nhân vật được phỏng vấn trong phim, nhưng câu nói của Nhà sáng lập – Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend – Đặng Lê Nguyên Vũ chính là tinh thần cốt lõi và bao quát cho toàn bộ triết lý này: "Cà phê là Báu vật của Trời Đất, là Di sản của Nhân Loại, là Giải Pháp cho Tương Lai."

Mời bạn cùng xem TVC bộ phim "The Tao of Coffee - Cà Phê Đạo" đang được Discovery quảng bá rộng rãi tại các quốc gia trên toàn cầu: