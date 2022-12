Khi Gen Z làm hoàng tử công chúa: Những nhân vật hoàng gia châu Âu phá bỏ quy tắc, thoải mái làm TikToker nổi tiếng trên mạng

Khi nhắc đến hoàng gia, chúng ta đều nghĩ đến những quy tắc khắt khe, nhiều nghi thức truyền thống. Trong thời hiện đại, hoàng gia thế giới vẫn phải giữ hình ảnh trang nghiêm, có phần tách biệt với người thường để giữ vững hình tượng làm biểu tượng cho lịch sử của mình. Chính vì thế mà các thành viên hoàng gia đều phải giữ lối sống kín tiếng, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói và luôn được bảo vệ hình ảnh trước công chúng.

Thế nhưng có nhiều nhân vật hoàng gia Gen Z đã phá bỏ định kiến đó và tự tin xây dựng cho mình một lối sống hoàn toàn khác. Leah Behn - cháu ngoại Vua Na Uy đương nhiệm hay Nữ bá tước Eloise van Oranje, cháu gái của Vua Hà Lan đều là những KOL nổi tiếng tại đất nước họ. Những người trẻ này thoải mái thể hiện bản thân trên mạng xã hội, tham gia showbiz mà không e ngại cái mác “hoàng gia” của mình.

Leah Behn - con gái công chúa Nauy

Cháu ngoại nhà vua là beauty vlogger đình đám ở Na Uy

Không giống như người chị họ của mình là Công chúa Ingrid Alexandra của Na Uy, người một ngày nào đó sẽ trở thành nữ hoàng, Leah không được kỳ vọng sẽ có vai trò hoàng gia, nên cháu ngoại Vua Harald V có thể tự do trở thành TikToker dạy trang điểm. Tài khoản của cô nàng sinh năm 2005 hiện có 125.000 người theo dõi, con số khủng so với số dân ít ỏi của đất nước Bắc Âu. Trên TikTok của Leah còn có cả video nhảy múa cùng mẹ cô, Công chúa Märtha Louise.

Tài năng trang điểm của Leah được đánh giá cao không phải vì cô là cháu ngoại nhà vua

Leah Isadora Behn hiện là một KOL “đắt show” tại Bắc Âu. Cô nàng Gen Z từng đạt giải thưởng Vixen Award Beauty 2021 dành cho những người nổi tiếng trên Internet tại Na Uy và thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang, giải trí. Người đứng thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng cũng là nhân vật mở màn cho dạ hội Le Bal dành cho giới quý tộc thế giới ở Paris vào tháng 11 vừa qua.

Leah Behn làm nhân vật chính trong dạ hội xa hoa và danh giá nhất hành tinh

Công chúa Alexia của Hà Lan

Người có vị trí hoàng gia quan trọng nhất trong danh sách này là Công chúa Alexia - con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander, người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng. Cũng chính vì thế mà “hành trình” chơi TikTok của nàng công chúa xinh đẹp cũng không dễ dàng như những người ở xa danh sách kế vị khác.

TikTok vui đùa của công chúa với bạn bè vô tình được lan truyền trên mạng

Nàng công chúa 17 tuổi được báo chí gọi là “công chúa nổi loạn” ở quê nhà đã phải gỡ tài khoản TikTok của mình ngay sau khi nhập học ngôi trường nội trú danh giá UWC Atlantic College ở xứ Wales (Anh) vào mùa thu năm ngoái. Những clip của Alexia nhảy múa, hát nhép như mọi người trẻ khác đã bị lan truyền, dù cô và bạn bè đặt chế độ tài khoản riêng tư. Con gái nhà vua cũng thường xuyên bị lộ ảnh hôn môi bạn trai, vui chơi tiệc tùng với bạn bè và tạo ra không ít “sóng gió” cho hoàng tộc.

Pablo Urdangarin - con trai công chúa Tây Ban Nha

Con trai công chúa Tây Ban Nha là vận động viên bóng ném kiêm KOL

Được báo chí Tây Ban Nha mô tả là “chàng trai vàng” mới của hoàng gia, Pablo, 21 tuổi, là cháu ruột Vua Felipe VI đương nhiệm, cháu ngoại của cựu vương, con trai Infanta Cristina. Khi không chơi bóng ném cho FC Barcelona, anh chàng sẽ đăng các clip viral trên TikTok. Nội dung clip của thành viên hoàng gia này chẳng khác gì người trẻ khác, bao gồm cả nhảy múa, đu trend TikTok hay clip hài. Pablo Urdangarin sở hữu không ít video triệu view.

Em họ hoàng gia Victoria de Marichalar y Borbón của anh cũng là một ngôi sao mạng xã hội, được mệnh danh là “công chúa Instagram của Tây Ban Nha”.

Hoàng tử Achileas của Hy Lạp và Đan Mạch

Là con thứ ba trong số 5 người con của Thái tử Pavlos và Công nương Marie-Chantal của Hy Lạp, Hoàng tử Achileas, 21 tuổi, đã tham gia TikTok vào cuối năm 2020. Anh có các clip nhảy theo các bài hát của Megan Thee Stallion và hát nhép các câu thoại từ series Keeping up with the Kardashians cùng với chị gái Công chúa Maria-Olympia. Với ngoại hình điển trai, Hoàng tử Achileas cũng có lượng lớn người theo dõi trên Instagram.

Những video TikTok này khiến mọi người xóa bỏ hình dung về hình tượng nghiêm túc của người hoàng gia

Nữ bá tước Eloise của Hà Lan

Nữ bá tước Eloise hoạt động tích cực trong showbiz

Nữ bá tước Eloise van Oranje xứ Orange-Nassau là cháu gái của Vua Willem-Alexander của Hà Lan, cháu nội của cựu Nữ hoàng Beatrix. Cô gái sinh năm 2002 có hơn 211.000 người hâm mộ trên TikTok và 324.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ bá tước hoạt động như một KOL thứ thiệt tại Hà Lan. Cô làm các clip về thời trang, clip đập hộp và lối sống hằng ngày của mình. Eloise tham gia các show truyền hình thực tế và từng mời mẹ mình là Công nương Laurentien làm khách mời.

Người đứng thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng cũng đã viết một cuốn hồi ký về phong cách sống kể chi tiết về sở thích thời trang và trang điểm của mình. Tuy nhiên, cô nàng vẫn có một số nguyên tắc như không chụp ảnh, quay phim những dịp riêng tư của gia đình hoặc trong nhà của bố mẹ vì Hoàng tử Laurentien - em trai nhà vua cùng mẹ cô vẫn đang là thành viên thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.

Bìa sách hồi ký của quý tộc Gen Z

Nguồn: Tatler