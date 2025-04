Khi luộc tôm, có 1 điều "cấm kị" khiến tôm khô cứng, mất vị tươi ngon nhưng nhiều người mắc phải

Tôm là loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người. Vì ít carbohydrate và calo nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng nên tôm là lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc đơn giản là muốn thưởng thức một cái gì đó ngon nhưng nhẹ bụng.

Chất chống oxy hóa trong tôm rất tốt cho sức khỏe của bạn. Những chất này có thể bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị tổn thương. Các nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa astaxanthin giúp ngăn ngừa nếp nhăn và làm giảm tác hại của ánh nắng mặt trời.

Tôm cũng có nhiều selen. Một số nghiên cứu cho thấy khoáng chất này ngăn ngừa một số loại ung thư, nhưng chưa có đủ nghiên cứu để biết nó có hiệu quả như thế nào.

Dù nhiều lợi ích sức khỏe là vậy nhưng khi ăn tôm, điều chúng ta quan tâm hơn cả là tôm có tươi mềm, ngon miệng hay không. Và để có món tôm tuyệt hảo thì bạn cần một công thức xuất sắc.

Để làm được món tôm luộc vừa ngon vừa hấp dẫn đòi hỏi một chút kỹ năng nấu nướng. Trong số đó, việc cho tôm vào nồi sau khi nước sôi là điều tối kỵ.

Xét về sự biến đổi của thịt tôm, khi ta cho tôm vào nước sôi để nấu, do nhiệt độ nước cao nên bề mặt thịt tôm sẽ co lại nhanh chóng trong thời gian rất ngắn. Sự co lại nhanh chóng này sẽ làm thay đổi kết cấu của thịt tôm, thịt tôm vốn mềm sẽ trở nên săn chắc hoặc thậm chí cứng. Lúc này, độ ẩm bên trong không thể thoát ra ngoài kịp thời mà bị khóa chặt bên trong thịt tôm, ảnh hưởng thêm đến hương vị của thịt tôm. Thịt tôm vốn mềm và ngon ngọt giờ đây lại trở nên khô và cứng khi nhai, mất đi hương vị tươi ngon ban đầu.

Xét về mặt biến tính protein, nhiệt độ cao cũng sẽ làm biến tính protein trong thịt tôm. Protein là một trong những chất quan trọng quyết định mùi vị của thịt tôm. Khi protein bị biến tính, cấu trúc của nó sẽ thay đổi, không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu của thịt tôm mà còn tạo ra mùi tanh. Mùi tanh này sẽ phá hủy hương vị thơm ngon ban đầu của tôm luộc và làm giảm cảm giác thèm ăn của mọi người.

Mẹo chọn tôm ngon

1. Quan sát ngoại hình của tôm

Màu sắc: Tôm tươi trông giống như những chú yêu tinh biển mặc áo giáp sáng bóng, thường có màu ngọc lam hoặc xanh xám. Bề mặt vỏ tôm như được làm nổi bật, tỏa ra ánh sáng lấp lánh quyến rũ, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của chúng. Khi màu sắc của tôm bắt đầu chuyển sang màu đen như bị bao phủ trong bóng tối, hoặc trở nên xỉn màu và mất đi vẻ sáng bóng rực rỡ thì đó giống như một tín hiệu cảnh báo từ thiên nhiên, báo hiệu rằng nó có thể không còn tươi nữa và đang dần rời xa đỉnh cao của sự ngon miệng.

Vỏ tôm: Vỏ tôm giống như một pháo đài vững chắc của tôm, bảo vệ phần cơ thể mềm mại của chúng. Vỏ tôm tươi còn nguyên vẹn, cứng và dai, có thể chịu được một lực tác động bên ngoài nhất định mà không dễ bị vỡ. Khi lựa chọn, hãy kiểm tra kỹ vỏ tôm. Nếu bạn thấy bất kỳ khu vực nào bị hư hỏng, rất có thể tôm đã bị đè mạnh trong quá trình vận chuyển. Những con tôm như vậy không chỉ có vẻ ngoài không đẹp mắt mà phần thịt tôm bên trong cũng có khả năng đã bị hỏng. Không nên mua chúng.

Râu và chân: Râu và chân là "ăng ten" quan trọng giúp tôm cảm nhận môi trường bên ngoài và thực hiện các hoạt động. Tôm tươi còn nguyên râu và chân. Khi chạm nhẹ vào chúng, bạn có thể cảm nhận được độ đàn hồi của chúng, giống như những chiếc lò xo nhỏ tràn đầy sức sống. Một khi bạn thấy râu tôm bị gãy, hoặc chân tôm bị rụng, giống như "chiếc mái chèo nhỏ" mất khả năng di chuyển, điều này thường có nghĩa là độ tươi của tôm đã giảm đi rất nhiều và không đáng mua.

2. Mùi

Khi bạn đến gần để chọn tôm, hãy ngửi nhẹ nhàng. Tôm tươi tỏa ra mùi biển nhẹ nhàng, tươi mát, giống như làn gió biển thổi vào mặt, mang theo mùi hương đặc trưng của biển, khiến bạn có cảm giác như đang ở một cảng cá ven biển. Nếu bạn ngửi thấy mùi tanh nồng thì đó là mùi cá hoặc tôm thối bị phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Đây chắc chắn là bằng chứng rõ ràng cho thấy tôm đã bị hỏng. Bạn không nên mua loại tôm này, nếu không nó không chỉ phá hỏng trải nghiệm ẩm thực của bạn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Chạm vào thân tôm

Kiểm tra độ đàn hồi: Dùng ngón trỏ và ngón cái ấn nhẹ vào thân tôm, giống như kiểm tra đồ chơi có độ đàn hồi. Tôm tươi giống như những quả bóng bay được bơm đầy không khí, có độ đàn hồi tuyệt vời. Khi bạn ấn vào chúng, chúng sẽ nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu và bật trở lại kích thước đầy đủ. Ngược lại, nếu sau khi ấn, thân tôm không còn độ đàn hồi, giống như miếng bọt biển mềm, hoặc để lại vết lõm rõ rệt, lâu ngày không phục hồi thì chứng tỏ tôm không còn tươi, mất đi sức sống ban đầu.

Độ cứng: Tôm tươi có độ cứng nhất định, sờ vào thấy chắc và khỏe, giống như những cơ bắp khỏe mạnh. Tôm ôi thiu sẽ mềm và có vẻ như đã mất bộ xương hỗ trợ. Hương vị của những con tôm như vậy sẽ giảm đi rất nhiều, thịt tôm trở nên lỏng lẻo, mất đi độ săn chắc và mềm mại.

4. Quan sát mắt tôm

Đôi mắt của tôm giống như cửa sổ nhìn ra thế giới và cũng có thể bộc lộ độ tươi ngon của chúng. Tôm tươi có đôi mắt trong và sáng, như những vì sao lấp lánh, chứng tỏ tôm đang ở trong tình trạng tốt nhất. Khi mắt tôm trở nên đục như bị phủ một lớp sương mù, hoặc trũng sâu như quả bóng xì hơi thì có nghĩa là tôm có thể đã được bảo quản một thời gian và không còn tươi như trước. Hãy cẩn thận khi lựa chọn.

5. Kiểm tra bụng tôm

Phần bụng của tôm là phần dễ bị tổn thương nhất và là khu vực quan trọng cần quan sát để biết độ tươi. Tôm tươi có phần bụng nguyên vẹn, nhẵn, không bị thương hoặc có đốm đen. Nếu bạn thấy có những đốm đen trên bụng tôm, như thể bị nhuộm mực, hoặc có những khu vực bị hư hỏng, thì có khả năng là tôm đã bị hư hỏng trong quá trình đánh bắt hoặc vận chuyển. Những loại tôm như vậy không chỉ có vấn đề về vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng, vì vậy tốt nhất là không nên chọn chúng.

6. Chọn tôm sống

Nếu điều kiện cho phép, tôm sống chắc chắn là lựa chọn đầu tiên. Tôm sống giống như những vận động viên nhỏ bé tràn đầy năng lượng, bơi lội tự do trong nước với tư thế nhanh nhẹn và phản ứng nhanh nhạy. Khi bạn đến gần chúng, chúng phản ứng nhanh và bỏ chạy. Tôm sống là loại tươi nhất, nghĩa là thịt tôm chắc và mềm hơn. Sau khi nấu, tôm vẫn giữ được hương vị ban đầu của mình ở mức cao nhất, mang đến cho bạn trải nghiệm hương vị tuyệt vời.

7. Chú ý đến kích thước của tôm

Khi chọn tôm, bạn nên chọn tôm có kích thước phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Nhìn chung, kích thước của tôm có liên quan chặt chẽ đến kết cấu và hương vị của chúng. Những con tôm lớn hơn, giống như những vận động viên khỏe mạnh, thường có nhiều thịt hơn. Khi cắn một miếng, bạn sẽ thấy đầy ắp thịt tôm, mang lại cảm giác thỏa mãn tuyệt vời, nhưng giá thành cũng tương đối cao. Tôm nhỏ hơn, mặc dù không nhiều thịt, nhưng có thể có hương vị đậm đà hơn trong quá trình nấu và có hương vị độc đáo. Bạn có thể cân nhắc kích thước của tôm dựa trên cách bạn muốn nấu và số người ăn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang