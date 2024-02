Khi mắc nợ chồng chất và muốn thoát khỏi cảnh đó, bạn bắt buộc phải ép mình làm 3 việc này

Thực tế, chúng ta có nhiều cách nhưng nếu bạn đang muốn tìm kiếm một cách làm thực tế, dễ thực hiện và bắt đầu thì hãy thử tham khảo kiến thức và kinh nghiệm phong phú có trong cuốn sách "Talmud" được trích trong bài viết này nhé!

1. Sống có kiểm soát

Hãy kiểm soát chi tiêu của chính mình.

Thế hệ đi trước dường như đã làm rất tốt đức tính truyền thống cần cù, tiết kiệm, nhưng giới trẻ ngày nay gần như đã đánh mất nó. Vì thói phù phiếm, thậm chí còn vay tiền mua túi xách, với mức lương hàng tháng lên tới hàng chục triệu đồng.

Trong cuốn Talmud ở chương 42 có nói: "Càng nhiều tài sản, càng ít ước mơ. Càng nhiều vợ, càng kém ổn định" .

Họ dùng những lời thẳng thắn nhất để khuyên con cái: "Con người không được để tình cảm, tinh thần và của cải vật chất trói buộc mình. Nếu một người muốn làm chủ cuộc đời của chính mình thì việc đầu tiên phải làm là kiểm soát. Nhưng đại đa số mọi người đơn giản là không thể làm được điều đó, bởi họ luôn bị điều khiển bởi "những giấc mơ không có thật".

Đây là lý do tại sao người Do Thái nói rằng dấu hiệu đầu tiên của một người nghèo muốn trở nên giàu có là biết kiềm chế và sống một cuộc sống có kiểm soát.

2. Kiếm tiền bằng bộ não của bạn

Chăm chỉ lao động là không đủ. Hãy kiếm tiền bằng cả trí thông minh của mình nữa.

Vì người Do Thái đã có nhiều năm để nhận ra rằng, chỉ dựa vào sức lực để kiếm tiền thôi thì khó mà đủ để tồn tại nên họ không còn cách nào khác là dấn thân vào con đường kinh doanh. Một người khó có thể tích lũy của cải một cách nhanh chóng chỉ bằng sức mạnh thể chất, bởi logic của việc làm giàu hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Có lẽ điều này hơi đau lòng khi nói ra, nhưng đó là sự thật. Chẳng phải có rất nhiều người đang làm việc chăm chỉ nhưng số tiền họ kiếm được không hề nhiều. Trong khi những người có đầu óc kinh doanh có thể kiếm được 1 số tiền lớn chỉ sau 2 tháng, thì có rất nhiều người vẫn đang chật vật lao động mà ăn thậm chí còn không đủ.

Đúng là bạn có thể làm giàu bằng cách làm việc chăm chỉ, nhưng nếu không biết cách thích nghi và làm việc đơn giản thì sẽ rất khó làm giàu. Vì vậy, bạn vẫn cần không ngừng làm mới hiểu biết của mình về sự giàu có và thế giới để từ đó cải thiện tình hình tài chính.



3. Tiếp tục hoàn thiện bản thân và vượt qua chính mình

Theo quan điểm của người Do Thái, con người có hai cuộc sống: Một cuộc sống được ban tặng bởi bố và mẹ; 2 là cuộc sống do chính mình ban tặng.

Đừng bao giờ trì hoãn trong việc học thêm những kiến thức mới.

Như người ta vẫn nói, chúng ta không thể lựa chọn trải nghiệm cuộc sống của chính mình nhưng chúng ta có thể quyết định trải nghiệm sống của con cái mình. Chỉ cần dựa vào ý chí và sự sáng tạo của bản thân là đủ để thoát khỏi những ràng buộc của nhận thức cũ đối với chúng ta.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có thể thấy một số người sợ người khác nhìn thấy nỗ lực của mình, thậm chí lo lắng người khác sẽ nói mình không thông minh, điều này khiến họ do dự trong những vấn đề quan trọng và không dám đưa ra quyết định. Và người Do Thái có cùng quan điểm về "sự khôn ngoan" cũng như về tiền bạc.

Trong suy nghĩ của người Do Thái, sự khôn ngoan dường như là chuyện đương nhiên, họ không bao giờ che giấu sự khôn ngoan của mình và thẳng thắn bày tỏ: "Chỉ có khôn ngoan mới có thể kiếm được tiền".

Vì vậy, khi người Do Thái còn rất nhỏ, cha mẹ họ đã dạy họ rằng cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng việc theo đuổi kiến thức thì không bao giờ kết thúc. Người ta nói rằng trong nhà của người Do Thái, tủ sách chỉ được đặt ở đầu giường chứ không được phép đặt ở cuối giường. Quy định như vậy là người Do Thái tự khuyên mình rằng sách là vật báu thiêng liêng và không thể thiếu tôn trọng. Đó cũng chính là cách giúp họ cải thiện tư duy và tài chính của mình.