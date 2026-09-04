Khi mục tiêu vì cộng đồng trở thành một phần của hoạt động kinh doanh: Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai Việt Nam

‏Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhấn mạnh mối liên hệ trực tiếp giữa phát triển kinh tế và đầu tư cho trẻ em:‏

‏"Trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng và đầu tư sẽ góp phần định hình tương lai của doanh nghiệp, nhưng điều thực sự quan trọng là cách chúng ta đầu tư vào con người, vào những trẻ em đang lớn lên hôm nay. Các em sẽ trở thành lực lượng lao động, những nhà đổi mới sáng tạo, doanh nhân và nhà lãnh đạo góp phần viết nên chương tiếp theo của Việt Nam. Vì vậy, đầu tư cho trẻ em cũng chính là đầu tư cho tương lai của Việt Nam."‏

‏Thông điệp càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam bước vào một thập kỷ với những thay đổi sâu sắc về dân số, khí hậu và công nghệ. Lực lượng lao động bị thu hẹp đòi hỏi năng suất cao hơn, các cộng đồng cần khả năng chống chịu tốt hơn trước những rủi ro khí hậu, những thay đổi nhanh chóng về công nghệ đặt ra yêu cầu mới về kiến thức và kỹ năng.‏

‏Việc trẻ em hôm nay được lớn lên khỏe mạnh, được học tập, bảo vệ và trang bị những kỹ năng cần thiết trong môi trường số không chỉ quyết định tương lai của chính các em, mà còn quyết định nguồn nhân lực của tương lai, khả năng chống chịu của cộng đồng và chuỗi cung ứng, cũng như sự phát triển bền vững của thị trường tiêu dùng.‏

‏Vấn đề đặt ra với các lãnh đạo doanh nghiệp là làm thế nào để biến mối quan tâm này thành hành động vừa tạo ra giá trị cho xã hội, vừa đóng góp vào định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.‏

‏Biến mục tiêu vì cộng đồng thành động lực tạo tác động bền vững‏

‏Từ những kinh nghiệm được chia sẻ tại sự kiện, một điểm chung nổi lên: doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị xã hội hiệu quả nhất khi bắt đầu từ chính lĩnh vực mình am hiểu và có thế mạnh.‏

‏Kimberly-Clark là doanh nghiệp có kinh nghiệm và hiểu biết về nhu cầu của trẻ sơ sinh, các bà mẹ và phụ nữ; trong khi UNICEF có chuyên môn kỹ thuật, mạng lưới hợp tác với Chính phủ và khả năng triển khai các chương trình ở quy mô lớn, đặc biệt tại những cộng đồng nơi các nhu cầu thiết yếu vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.‏

‏Ông Nitish Gupta, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á kiêm Tổng Giám đốc tại Việt Nam, cho rằng chính sự bổ trợ này tạo nên giá trị của mối quan hệ hợp tác giữa Kimberly-Clark và UNICEF.‏

‏"Việc đồng hành cùng nhau không chỉ là câu chuyện về tài chính. Chính sự kết hợp giữa mục tiêu chung và thế mạnh bổ trợ của mỗi bên mới có thể tạo ra những tác động lâu dài cho xã hội"‏ ‏, ông chia sẻ.‏

‏Các diễn giả thảo luận về vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo ra những tác động bền vững. Ảnh: UNICEF Việt Nam‏

‏Phát biểu tại sự kiện, bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Biti’s, cho biết: ‏ ‏"Đầu tư cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em là điều vô cùng quan trọng, bởi Việt Nam chỉ có thể phát triển thành công và bền vững khi chúng ta xây dựng được một thế hệ nguồn nhân lực mới khỏe mạnh, hạnh phúc và có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình"‏ ‏.‏

‏Từ vai trò của doanh nghiệp đến cam kết của một gia đình ‏

‏Sự thay đổi trong cách doanh nghiệp tiếp cận các vấn đề xã hội cũng đang diễn ra trong lĩnh vực thiện nguyện. Bà Ann Putnam Marks, phụ trách Quan hệ Đối tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNICEF, cho biết hoạt động thiện nguyện đang dần chuyển từ những khoản đóng góp đơn lẻ sang các mối quan hệ hợp tác dài hạn hơn.‏

‏Mối quan hệ hợp tác giữa gia đình Techajareonvikul và UNICEF Thái Lan là một ví dụ cho thấy cam kết của gia đình, mạng lưới và quy mô hoạt động của doanh nghiệp cùng chuyên môn của UNICEF có thể bổ trợ và củng cố lẫn nhau để tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.‏

‏Thông qua Quỹ BJC Big C, gia đình đã đưa kiến thức và chuyên môn của UNICEF về phát triển toàn diện trẻ thơ vào hoạt động của một hệ thống bán lẻ quy mô lớn. Các chính sách thân thiện với gia đình tại nơi làm việc, nhà trẻ tại văn phòng, không gian hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và các khu vực dành cho trẻ em giúp những giá trị của mối quan hệ hợp tác hiện diện trong trải nghiệm hằng ngày của nhân viên và khách hàng.‏

‎ ‏Gia đình Techajareonvikul là khách mời đặc biệt tại buổi đối thoại. Ảnh: UNICEF Việt Nam‏





‏"Hiện nay, đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã có cơ hội tiếp nhận những kiến thức và giá trị mà chúng tôi học hỏi được từ sự đồng hành, hướng dẫn của UNICEF. Mọi người cũng hiểu hơn tầm quan trọng của việc quan tâm không chỉ đến gia đình mình mà còn đến những gia đình trong cộng đồng, và họ cảm thấy tự hào khi được là một phần của hành trình đó. ‏

‏Tôi tin rằng một môi trường tích cực như vậy chính là nền tảng cốt lõi để một doanh nghiệp có thể thành công và đồng thời thực sự trở thành một phần có trách nhiệm của xã hội. Đó cũng là di sản mà chúng tôi mong muốn để lại cho các thế hệ sau, để các con chúng tôi có thể tiếp tục hành trình này – giống điều chúng tôi đã học được từ cha mẹ mình: khi có điều kiện, hãy biết đóng góp trở lại cho xã hội‏ ‏", bà Thapanee Techajareonvikul chia sẻ.‏

‏Những câu chuyện tại cuộc đối thoại cho thấy đầu tư cho trẻ em có thể bắt đầu từ chính những quyết định doanh nghiệp đưa ra mỗi ngày: sản xuất và kinh doanh sản phẩm gì, xây dựng môi trường làm việc ra sao, sử dụng nguồn lực như thế nào và lựa chọn những giá trị nào để theo đuổi lâu dài.‏

‏Bởi sau cùng, những trẻ em đang lớn lên hôm nay chính là những người sẽ tiếp tục câu chuyện phát triển của Việt Nam ngày mai.‏