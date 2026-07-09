Khi nào siêu bão Bavi tác động tới thời tiết Biển Đông?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (9/7), siêu bão Bavi vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 7h ngày 9/7, vị trí tâm siêu bão Bavi ở vào khoảng 18.3N-130.0E, cường độ đầu cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100 km về phía Đông Nam, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400 km về phía Đông Nam.

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và còn giữ cường độ siêu bão.

Khoảng 10/7, siêu bão Bavi sẽ đi qua khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17. Đến khoảng chiều và đêm 11/7, bão Bavi đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h50 ngày 9/7.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định, siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh, hoàn lưu bão cũng tác động đến thời tiết khu vực này.

Từ hôm nay 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) gió có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Trên đất liền nước ta, từ 9/7 đến hết 10/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 9/7, các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông với lượng mưa 15-35mm, có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm, và sáng sớm.

Chiều và tối 9/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.