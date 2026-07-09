Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ luật cảnh cáo một bác sĩ bị tố ’vòi vĩnh’ người nhà bệnh nhân

| | Xã hội

Bà T.T.M.N, bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành Y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trụ sở Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột. Ảnh: An Phú.

Ngày 9/7, ông Lâm Thái Hùng – Phó Giám đốc, phụ trách điều hành Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận với Tiền Phong , đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà T.T.M.N, bác sĩ chuyên khoa I Sản phụ khoa, thuộc bệnh viện này.

Lý do, bà N. vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành Y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tại thời điểm là viên chức thuộc khoa Phụ sản.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong , trước đó, bà N. bị người nhà sản phụ L.T.M.Tr gửi đơn phản ánh dấu hiệu vòi vĩnh lên lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, trong đơn, người nhà sản phụ L.T.M.Tr cho rằng, trước đó vào ngày 13/8/2025, sản phụ này nhập viện để khám sản khi thai được 38 tuần. Bác sĩ T.T.M.N đã yêu cầu nhập viện ngay để phẫu thuật mổ lấy thai, mặc dù trước đó sản phụ này chưa đến ngày sinh bắt buộc và vẫn có thể sinh thường.

“Con tôi phải truyền 2 chai nước và chích nhiều mũi thuốc, gây đau đớn, lo lắng, tiềm ẩn nguy cơ cho cả mẹ và bé… nhưng vẫn phải mổ theo chỉ đạo của bác sĩ N. Việc này cho thấy có dấu hiệu xử lý y khoa không phù hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và an toàn của sản phụ”, đơn phản ánh nêu.

Theo người nhà sản phụ Tr., bác sĩ N. đã yêu cầu họ bồi dưỡng 2 triệu đồng ngoài quy định. “Mặc dù tôi đề nghị bồi dưỡng 1,5 triệu đồng do hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ không chấp nhận và vẫn yêu cầu 2 triệu đồng, viện dẫn phải chia phần cho bác sĩ mổ khác. Hành vi này gây áp lực, khó chịu, xâm phạm nhân phẩm và y đức của ngành y”, bà N.T.T.A, mẹ của sản phụ L.T.M.Tr nêu trong đơn.

Theo ông Lâm Thái Hùng – Phó Giám đốc, phụ trách điều hành Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc bệnh viện và Hội đồng chuyên môn bệnh viện đã họp, yêu cầu bác sĩ N. làm bản kiểm điểm để xem xét, xử lý.

Sau đó, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã thi hành kỷ luật bà N. bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời chuyển bác sĩ này sang làm việc tại Phòng kế hoạch tổng hợp.

Theo An Phú

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger

Công an thông báo người dân không nên gửi hình ảnh sau qua Zalo, Messenger Nổi bật

VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết

VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết Nổi bật

Điều tra số tiền hơn 3 triệu đồng, công an bắt Võ Thành Quí SN 2003

Điều tra số tiền hơn 3 triệu đồng, công an bắt Võ Thành Quí SN 2003

13:45 , 09/07/2026
Chiều nay, Tuyên Quang họp báo vụ điểm Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo vụ điểm Toán tốt nghiệp THPT cao bất thường

13:32 , 09/07/2026
Khám xét nơi ở, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh SN 2004

Khám xét nơi ở, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh SN 2004

13:10 , 09/07/2026
Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

12:42 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên