Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh SN 2004

| | Xã hội

Công an phường Nghĩa Đô đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh và Hà Xuân Anh Đức.

Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ thêm một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25/6/2026, Công an phường Nghĩa Đô phát hiện Hoàng Ngọc Khanh (SN 2004, trú tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngách 20/117 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện Khanh mang theo một hộp loa, bên trong có túi ni lông chứa các viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, Khanh khai nhận số tang vật trên là ma túy “kẹo” và Ketamine, được đối tượng chuẩn bị mang đi bán. Tiếp tục khám xét nơi ở của Khanh tại ngách 20/117 Mỹ Đình, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều túi ni lông chứa viên nén, tinh thể màu trắng và chất bột với các ký hiệu khác nhau.

Đối tượng Hoàng Ngọc Khanh (trái) và Hà Xuân Anh Đức - Ảnh: Công an Hà Nội

Mở rộng điều tra, Khanh khai nhận trước đó đã giao một đơn hàng gồm 3 viên nén màu hồng và một túi ma túy dạng nước cho một đối tượng tại phố Yên Hòa, phường Cầu Giấy. Từ lời khai của Khanh, Công an phường Nghĩa Đô đã tiến hành xác minh, bắt giữ Hà Xuân Anh Đức (SN 1992, trú tại Thanh Hóa), thu giữ tang vật gồm 3 viên nén màu hồng và một túi bột màu vàng.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là 113,770 gram. Công an phường Nghĩa Đô đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Khanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Hà Xuân Anh Đức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1.115 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

1.115 chủ ô tô, xe máy có trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết

VNeID có cập nhật, bổ sung mới liên quan đến nhiều loại giấy tờ, người dùng cần biết Nổi bật

Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị

12:42 , 09/07/2026
Kiểm tra nhà hộ dân ở Bắc Ninh, công an bắt giữ 11 người nước ngoài, thu 23 điện thoại, máy tính

Kiểm tra nhà hộ dân ở Bắc Ninh, công an bắt giữ 11 người nước ngoài, thu 23 điện thoại, máy tính

12:13 , 09/07/2026
Khai trừ Đảng nguyên trưởng phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Khai trừ Đảng nguyên trưởng phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

12:00 , 09/07/2026
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung

11:39 , 09/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên