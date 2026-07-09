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Khai trừ Đảng nguyên trưởng phòng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

| | Xã hội

Ông Trần Minh Khôi, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi) bị khai trừ ra khỏi Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ cố ý làm trái, nhận hối lộ.

Ngày 9/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 11. Kỳ họp đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Khôi, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy ông Trần Minh Khôi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ cố ý làm trái, nhận hối lộ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Minh Khôi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng xem xét báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập còn một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện kê khai thông tin về tài sản, biến động tài sản, các khoản thu nhập chung, tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các đảng viên được xác minh tiếp tục phát huy ưu điểm; rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ kê khai tiếp theo.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

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