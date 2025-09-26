Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng

26-09-2025 - 16:21 PM | Xã hội

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng , ngày 26/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng.

Ban Bí thư xác định, ông Phạm Tấn Hoàng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Ngày 23/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố ông Phạm Tấn Hoàng về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ông Hoàng đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để đầu thú về hành vi nhận 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo Trần Hoàng Đan (phạm tội Giết người) được giảm 1,5 năm tù. Ông Hoàng cũng tự nguyện nộp lại số tiền nhận hối lộ.

Ngoài nhận số tiền nêu trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định ông Hoàng còn có hành vi nhận hối lộ để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Anh Văn/VTC News

VTC News

