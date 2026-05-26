Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ đảng

Anh Văn/VTC News | 26-05-2026 - 16:48 PM | Xã hội

Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh Điệp Văn Chiến.

Ngày 26/5, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Đức Thành (bên phải) và ông Điệp Văn Chiến. (Ảnh: Đông Bắc)

Hai ông này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.


Vụ nổ súng bắn người nước ngoài tại TP.HCM: Tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa và 7 người Việt Nam có liên quan

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Tin rất vui: Hàng triệu người dân Việt Nam được miễn phí làm thủ tục này đến hết năm 2026

16:30 , 26/05/2026
Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Vũ Thị Mận sinh năm 1984

16:02 , 26/05/2026
Toàn cảnh vụ truy bắt 2 nghi phạm nước ngoài bắn chết người ở TPHCM

15:16 , 26/05/2026
Chủ "Lâu đài bay" giữa đại công trường đang chuyển đồ ra ngoài, phục vụ việc phá dỡ vào tối nay

14:59 , 26/05/2026

